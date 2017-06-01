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Общество

31 мая 2017, 16:50
Гринпис: Приморье горело в этом году как никогда

Гринпис: Приморье горело в этом году как никогда

Эксперты Гринпис России проанализировали пожары

Эксперты Гринпис России составили карту, в которой показывают, сколько случилось пожаров этой весной в Приморье и на Дальнем Востоке и сравнивают эти данные со средними значениями за 15 лет, сообщает ЕНВ.

Для многих регионов нашей страны уже закончилась первая волна пожаров. Именно весной из-за поджогов сухой травы сгорают леса, начинают гореть торфяники, люди страдают от дыма или теряют дома в огне. Часто крупные пожары летом получают опасное развитие. 

Напомним, что в 2013 году Президент России Владимир Путин прислушался к десяткам тысяч обращений граждан и мнению экспертов Гринпис России и других общественных организаций и поручил Правительству России ввести запрет на бесконтрольные выжигания травы. Запрет был окончательно принят в 2015 году.

 "К сожалению, Приморский край горел этой весной больше обычного. Очень сильны традиции выжигания сухой травы (и тростниковых зарослей). Причины поджогов разнообразны: это и браконьерская охота, и ложное убеждение людей, считающих, что таким образом они ускоряют рост некоторых полезных трав на пожарищах, и поверье, будто бы пожары помогают бороться с клещами. Сложные природные условия только усугубляют проблемы. Обширные тростниковые заросли по берегам моря и озер, пожароопасные леса на склонах. В итоге, от многочисленных поджогов начинаются пожары, которые охватывают огромные площади. Весной 2017 года с трудом потушили пожары, угрожавшие последним местам обитания тигров и леопардов. Пока проблема выжиганий далека от решения. Большую роль в борьбе с этой опасной традицией играют в регионе сотрудники особо охраняемых природных территорий и общественные организации", — говорит руководитель противопожарной программы Гринпис России Григорий Куксин.

​Количество термоточек (температурных аномалий, выявленных при помощи космических спутников и распознанных как пожары) в Приморье. Сравнение среднемноголетних значений за 2002-2015 гг. (до запрета поджогов травы), за 2016 год и за весну этого года. Данные Гринпис России.

В целом на Дальнем Востоке пока спокойнее, чем обычно, но и весна ещё не везде утвердила свои права. Тем не менее, Амурская область в этом сезоне пока показывает выдающийся результат по недопущению пожаров на территории региона. А Якутия в 2015-2016 гг. показывала прекрасные результаты по снижению числа пожаров. Это связано с отказом от массовых выжиганий на пастбищах. В сумме по стране ситуация меняется в лучшую сторону. Запрет был введён в России осенью 2015 года, а уже в 2016 году весенний пожарный сезон в России оказался спокойнее, чем в среднем за предыдущие четырнадцать лет. Весна этого года подтвердила тенденцию. Анализ за два года и сравнение с ситуацией последних 15 лет показывают, что дело не в счастливом стечении обстоятельств и погоды, а в запрете поджогов травы. 

Метки: Гринпис, пожары

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