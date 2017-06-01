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Южная Корея

31 мая 2017, 16:00
Южная Корея проведет расследование доставки в страну ПРО THAAD

Южная Корея проведет расследование доставки в страну ПРО THAAD

Минобороны не проинформировало Президента о размещении на полуострове четырех дополнительных установок американского противоракетного комплекса

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин приказал провести расследование несанкционированной доставки в страну еще четырех мобильных пусковых установок системы ПРО THAAD, сообщает ЕНВ.

Главный пресс-секретарь президента Юн Ен Чхан заявил на брифинге, что президент назвал "шокирующим" факт несанкционированной доставки, когда ему доложили об этом.

Американские военные в Южной Корее пока никак не прокомментировали слова Муна. Южнокорейские военные также воздерживаются от комментариев.

Развертывание THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) в Южной Корее для противодействия растущей ракетной угрозе со стороны КНДР началось в марте. Тогда в страну были переброшены две пусковые установки ПРО.Это возмутило Пекин, опасающийся, что система позволит США изучить китайские ракетные комплексы и откроет дверь для переброски ПРО в другие страны, например, в Японию.

Китай отвергает обвинения о дискриминации в отношении южнокорейских компаний, столкнувшихся с бойкотом продуктов и запретами на посещение Южной Кореи для китайских туристов.

Представитель одного из южнокорейских турагентств надеется на то, что Китай уже в первой половине июня отменит запрет на продажу туров в Южную Корею, введенный 15 марта.

Метки: THAAD, Южная Корея

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