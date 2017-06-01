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Япония

31 мая 2017, 14:50
Два атомных авианосца США проведут учебные маневры в Японском море

Два атомных авианосца США проведут учебные маневры в Японском море

В Японское море направлен авианосец "Рональд Рейган", местом дислокации которого является база Йокосука в Японии

Представители Министерства обороны США сообщили, что атомный авианосец "Рональд Рейган" вошел в Японское море для участия в совместных учениях еще с одним авианосцем, сообщает ЕНВ со ссылкой на NHK.

 Эти учения в водах около Корейского полуострова, в которых задействованы два атомных авианосца США, необычны. Очевидно, американские вооруженные силы хотят использовать их для оказания нажима на Северную Корею.

Авианосец "Рональд Рейган" покинул военную базу Ёкосука неподалеку от Токио 16 мая и после этого проводил маневры в море к югу от Японии.

"Рональд Рейган" будет участвовать в совместных учениях с авианосцем "Карл Винстон", который уже проводит маневры в водах около Корейского полуострова.

Северная Корея осуществила новый запуск баллистической ракеты в понедельник. Представители правительства США считают, что это была ракета малой дальности типа "Скад". Они также сообщают, что ими был замечен запуск еще одной ракеты малой дальности.

В тот же день два американских бомбардировщика B-1 пролетели над Корейским полуостровом вместе с южнокорейскими военными самолетами.

Метки: авианосец, США

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