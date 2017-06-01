Группа "Сумма" собирается инвестировать в проект дальневосточного порта Зарубино до $600 млн

Российская инвестиционная группа "Сумма" планирует вложить около 600 миллионов долларов в проект дальневосточного порта Зарубино. Главный владелец компании Зиявудин Магомедов рассказал о том, что в общем "Сумма" оценивает проект Зарубино в три миллиарда долларов, сообщает ЕНВ.

"Полный проект мы оцениваем в три миллиарда долларов. Правда, он подразделяется на несколько частей. так, сначала необходимо инвестировать почти один миллиард долларов. На второй стадии необходимо уже два миллиарда. Небольшую часть от данной суммы мы уже вложили, она составила почти 100 миллионов долларов. Мы считаем, что основные инвестиции, необходимые проекту, - около 500-600 миллионов долларов, а остальное мы рассмотрим в проектном финансировании", - сказал Магомедов.

Проект "Большой порт Зарубино" предполагает создание специализированных перегрузочных комплексов в морском порту Зарубино в бухте Троицы (Приморский край), включая зерновой, контейнерный и бункеровочный терминалы, а также развитие железнодорожной, автодорожной, энергетической инфраструктуры на участке Зарубино – Хуньчунь (Китай). Порт призван переваливать российские экспортные грузы и грузы, следующие из северо-восточных провинций Китая в южные. Первая очередь порта планируется к запуску в 2020 году.

Проектом порта Зарубина в Приморском крае в определенное время заинтересовались представители China Merchants Group, а также наиболее крупный оператор на международной арене - DP World (Dubai Port World). В сентябре 2016 года группа "Сумма" и DP World подписали соглашение на пять лет, согласно которому в течение ближайших лет будет развиваться совместная деятельность проектов портовой, транспортной и логистической инфраструктуры в Приморском крае. Так, речь идет о развитии международных транспортных коридоров в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе о проекте "Большой порт Зарубино", включая транспортные подходы к порту.