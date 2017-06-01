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Экономика

31 мая 2017, 13:40
Центр поддержки китайских инвесторов будет создан на Дальнем Востоке

Центр поддержки китайских инвесторов будет создан на Дальнем Востоке

Минвостокразвития возлагает на него большие планы

На Дальнем Востоке в скором времени планируется создать Центр поддержки инвесторов из КНР. Об этом на третьей международной конференции "Россия и Китай: к новому качеству двусторонних отношений" рассказал замминистра по развитию Дальневосточного федерального округа, сообщает ЕНВ.

Заместитель министра по развитию Дальнего Востока России Александр Крутиков на Третьей международной конференции рассказал о том, насколько данный проект соотносятся с реальностью и о его важности в современной остановке. 

"Над этой темой мы работает уже почти второй год. С того момента мы смогли привлечь 21 проект, китайские инвестиции в которых составляют около трех миллиардов долларов. На данный момент все эти проекты уже находятся в стадии реализации. Помимо этого, мы активно работаем над тем, чтобы привлечь на Дальний Восток еще большее количество инвесторов из Китая", - комментирует он. 

Замминистра также отметил, что ранее сотрудничеству России и Китая на Дальнем Востоке препятствовали различные стереотипы. Сейчас же от этих стереотипов удалось избавиться, и сотрудничество проходит в принципиально новых условиях, на универсальном языке инвестиций — языке издержек, доходности и рисков, понятном любому инвестору мира. 

По его словам, к 2020 году объем российско-китайского сотрудничества на Дальнем Востоке будет расширен до $15 млрд.

"Возможности открываются при развитии таких дальневосточных проектов, как модернизация международных транспортных коридоров в Приморском крае. Это самый яркий пример сопряжения Евроазиатского экономического союза и идеи "Один пояс – один путь". Данный проект позволит китайским грузоперевозчикам экономить до одного миллиардов долларов в год, а также увеличить грузовую базу портов Приморья до 40 миллионов тонн", - сказал Александр Крутиков.

Метки: Китай, Минвостокразвития

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