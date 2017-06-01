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Общество

31 мая 2017, 13:20
Сахалин обзавелся таможенным постом в Приморье

Сахалин обзавелся таможенным постом в Приморье

В Уссурийской таможне произошли оргштатные изменения

С 1 июня 2017 года Гродековский таможенного пост Уссурийской таможни Дальневосточного таможенного управления переходит в подчинение Сахалинской таможни ДВТУ, сообщает ЕНВ.

В Дальневосточном таможенном управлении продолжается совершенствование структуры таможенных органов. С учетом результатов анализа напряженности деятельности таможенных органов дальневосточного региона, принято решение о переподчинении Гродековского таможенного поста (Уссурийской таможни).

В соответствии с приказом Федеральной таможенной службы от 17.052017 № 829 с 1 сентября 2017 года Гродековский таможенный пост Уссурийской таможни будет переподчинен Сахалинской таможне и переименован в таможенный пост Аэропорт Южно-Сахалинск, с местонахождением в аэропорту города Южно-Сахалинска (Сахалинская область).

Регионом деятельности таможенного поста Аэропорт Южно-Сахалинск определен аэропорт Южно-Сахалинска. Регион деятельности Гродековского таможенного поста будет присоединен к региону деятельности Пограничного таможенного поста Уссурийской таможни.

Код Гродековского таможенного поста Уссурийской таможни – 10716080 – будет аннулирован. Таможенному посту Аэропорт Южно-Сахалинск Сахалинской таможни присваивается код 10707110.

Метки: таможня

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