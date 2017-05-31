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Политика

31 мая 2017, 10:00
Дмитрий Сулеев досрочно сложил с себя полномочия депутата Думы Владивостока

Дмитрий Сулеев досрочно сложил с себя полномочия депутата Думы Владивостока

Вместо депутатства он теперь намерен серьезно заняться благотворительной деятельностью

Депутат Думы Владивостока Дмитрий Сулеев досрочно сложил с себя полномочия за четыре месяца до выборов, которые состоятся 10 сентября 2017 года. Его заявление Дума Владивостока рассмотрит в ходе сегодняшнего заседания,  сообщает ЕНВ.

Напомним, имя Дмитрия Сулеева стало регулярно появляться в СМИ после того, как принадлежащая ему компания повредила сквер на улице Бестужева – один из немногочисленных зеленых уголков в районе Эгершельда. Жертвой стройки, где, очевидно, должен был появиться очередной супермаркет, стала и детская площадка. Жители окрестных домов стали регулярно выходить на пикеты и обращаться в СМИ и к властям. В результате давления СМИ, общественности и лично губернатора Приморья депутат отказался от проекта и восстановил детскую площадку.

В своем официальном заявлении об отказе от депутатского мандата Сулеев пояснил коллегам и избирателям, что вместо депутатства он теперь намерен серьезно заняться благотворительной деятельностью.

"Подошла такая пора в моей жизни, что я буду больше внимания уделить благотворительным проектам. Всю свою жизнь я жертвовал деньги различным организациям, спортивным, религиозным, экологическим и т.д., но теперь я хочу осуществить во Владивостоке несколько проектов, которые изменят городскую среду. Первый из них, к которому я уже приступил, это озеленение территории воспитательно-реабилитационного центра "Парус Надежды". О других я еще сообщу. Как понимаете, такими проектами нужно заниматься всерьез", — заявил депутат.

Напомним, что серьезный подход к благотворительности всегда был присущ приличным по уровню избирательным компаниям, поэтому пиар-демарш Сулеева, уже дважды избиравшегося в Думу Владивостока, пока не воспринимается всерьез серьезными аналитиками. Ведь стремительный уход Сулеева от брендов ЕР и "кончающейся" Думы с растущими вокруг нее скандалами позволяет ему в ходе благотворительных мероприятий и акций позиционировать себя независимым кандидатом, страдавшим и страдающим от деспотизма и давления как "партии власти", так и власти.

В конце прошлого года Дмитрий Сулеев в компании с двумя десятками коллег-депутатов попал под "наезд" прокуратуры Владивостока, нашедшей в их налоговых декларациях серьезные нарушения сиречь уклонения от налогов.

Теперь "внедепутат" Сулеев гораздо легче и проще сможет решить и эту проблему, грозящую некоторым депутатам чуть ле не отлучением от мандатов.

Кстати, Сулеев манкировал возможной будущей поддержкой приморских "медведей" накануне единого дня выборов 2017 года отнюдь не первым.

На прошлой неделе от участия в праймериз "ЕР" отказались десятки кандидатов выборного процесса, преимущественно называвшимися аналитиками членами некоей "команды Николаева".

Отказ "николаевских" от участия в праймериз означает, по мнению наших экспертов, грядущую возможно синергию как минимум трех векторов развития выборного процесса во Владивостоке.

Во-первых, становится понятно, что многие "отказники" от праймериз получили достаточную поддержку городского электората в ходе ведущихся во Владивостоке пиар-акций ВВН: от продажи недорогих продуктов до поддержки различных общественных мероприятий. А собирающиеся в ходе этих акций высказываний поддержки ВВН уже с лихвой хватит для выдвижения независимых кандидатов на множестве избирательных округов городского округа через абсолютно законный сбор подписей – ресурсов любого рода у ВВН хватит.

Во-вторых, николаевские планомерно дистанционируются от ЕР и большинства нынешних ее депутатов-думцев. Что позволит кандидатам ВВН вести агрессивную избирательную компанию с так ласкающей слух электората убедительной фактически критикой "ворья".

В-третьих, любые итоги грядущего "басманного" суда над Пушкаревым вполне могут стать поводом для создания во Владивостоке предвыборного блока "ВЛАДИГО" (от имен "пострадавших за правду мэров-изгоев Владимира Николаева и Игоря Пушкарева). А уж такой ресурсно наполненный блок сможет дать бой за избирателя любому партобъединению. Разбавив, кстати, ряды своих потенциальных кандидатов не осилившими праймериз авторитетными и популярными депутатами Думы Владивостока предыдущих созывов. Ну и Сулеевым – вестимо.  

Метки: депутат, Дума Владивостока

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