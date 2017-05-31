Государство будет контролировать трудоустройство уволенных госслужащих

Работники, уволившиеся с государственной или муниципальной службы, должны согласовывать новое трудоустройство c прежним работодателем, сообщает ЕНВ со ссылкой на "Парламентскую газету".

Соответствующие рекомендации разработаны Минтрудом и уже разосланы в федеральные и региональные органы власти, сообщается на официальном сайте ведомства.

Изменения подготовлены в рамках реализации Национального плана противодействия коррупции, уточнил руководитель Департамента госполитики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Минтруда Дмитрий Баснак. По словам чиновника, рекомендации позволят обеспечить единообразный подход к применению статьи 12 закона о противодействии коррупции.

Изменения коснутся людей, которые ранее занимали руководящие должности на государственной или муниципальной службе или имели отношение к сфере госзакупок. Согласно закону, после увольнения со службы новый работодатель должен уведомить госорган, где работал бывший чиновник, о его приёме на работу и рассказать о новых условиях трудоустройства.

После рассмотрения материалов специальная внутриведомственная комиссия может принять решение, запрещающее бывшему госслужащему работать на конкретном месте во избежание конфликта интересов.

Обращаться за согласием комиссии необходимо при заключении любого трудового договора в течение первых двух лет после ухода с государственной (муниципальной) службы, рассказал Баснак. В случае работы по гражданско-правовому договору согласие комиссии потребуется, если размер вознаграждения по договору ежемесячно превышает сто тысяч рублей.

При этом государственным и муниципальным учреждениям рекомендовано при отсутствии у них сведений о дальнейшем трудоустройстве бывшего служащего в течение полугода направлять информацию об этом в прокуратуру.