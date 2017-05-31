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Экономика

31 мая 2017, 00:00
В Приморье появится экспортно-импортный хаб

В Приморье появится экспортно-импортный хаб

Хаб будет специализироваться на сельхозпродукции и будет снабжён перерабатывающими мощностями

Экспортно-импортный хаб, который будет специализироваться на сельхозпродукции, организуют в Приморском крае. Такое предложение озвучил Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев в ходе заседания президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам сегодня,  сообщает ЕНВ.

В своём вступительном слове Премьер-министр напомнил, в рамках второго приоритета планируемся создать единую систему поддержки и продвижения экспортов продовольствия. 

"Я напомню, что в рамках этого приоритета мы планируем создать единую систему поддержки и продвижения экспорта продовольствия. Сделать так, чтобы наши товары соответствовали требованиям регулирующих органов зарубежных стран, чтобы компаний – экспортёров продукции сельского хозяйства, то есть продовольствия прежде всего, стало больше, а объём экспортных поставок заметно вырос. Кроме того, мы должны действовать здесь синхронно, имея в виду и то, что мы находимся внутри Евразийского союза. Должны координировать наши усилия по экспорту с другими участниками этого объединения", – заявил Дмитрий Медведев. 

Особый акцент сделан на необходимости развития экспортной и логистической инфраструктуры. Участники заседания обсудят, как поддержать малые предприятия, экспортные кооперации в создании производственных объектов, маркетинге, логистике. 

"Для развития логистической инфраструктуры предлагается организовать в Приморском крае экспортно-импортный хаб, который будет специализироваться на сельхозпродукции, который был бы также снабжён перерабатывающими мощностями", – сказал Дмитрий Медведев. 

Россия может получить до $1 млрд. добавленной стоимости за счет развития переработки рыбы на Дальнем Востоке, считает министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев.

"По нашим оценкам, годовой оборот агрологистического хаба, который планируется построить во Владивостоке, составит более 1 млн. тонн продукции, причем львиная доля рыбной продукции вернется в российские порты, что позволит за счет развития переработки получить порядка $1 млрд. добавленной стоимости", - заявил министр.

По его словам, в настоящее время на филировании российской рыбы в Китае РФ теряет по $1 тыс. за тонну. "А экспортируем мы до 2 млн. тонн рыбы в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, - сказал он. - Реализуя предлагаемый проект, мы планируем, как минимум, половину этого потока переваливать и перерабатывать на российской территории и осуществлять полноценную аукционную торговлю".

Министр сообщил, что ввод агрологистического хаба в Приморском крае запланирован на 2018-2019 годы.

Уже сегодня в крае в рамках госпрограммы реализуется проект создания межрегионального оптово-распределительного центра в границах территории опережающего развития "Надеждинская", работает подпрограмма развития малых форм хозяйствования, одним из направлений которой является создание сети потребительской кооперации в сельской местности по различным направлениям деятельности. 

По словам губернатора Приморского края Владимира Миклушевского, огромные перспективы для развития сельского хозяйства и производства продуктов питания на экспорт обеспечивает реализация федеральных законов о ТОРах и Свободном порте Владивосток.

"Например, резиденты территории опережающего развития "Михайловский" – компании  "Мерси Трейд" и  "РусАгро-Приморье" планируют построить на территории края 16 современных свинокомплексов и обеспечить производство около 150 тысяч тонн свинины в год. Значительную часть продукции предполагается поставлять на китайский рынок", – подчеркнул Губернатор.

Метки: импорт, хаб, экспорт

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