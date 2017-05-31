Накануне старта лососевой путины рыбоохраной Камчатки у браконьеров изъято 300 кг нерки

Лососевая путина-2017 официально начинается 1 июня. Но браконьеры уже вышли на промысел, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Росрыболовства.

Ранним утром 30 мая оперативной группой Северо-Восточного теруправления Росрыболовства совместно с внештатными инспекторами в ходе рыбоохранного рейда изъято около 300 кг весенней нерки на реке Амчигача. Нарушителей задержать не удалось, они скрылись, бросив лодки с добытой рыбой. Незарегистрированные плавсредства вместе с моторами Yamaha-200 и Yamaha-85 доставлены в оперативный отдел Управления на хранение. Проводится административное расследование.

В этом году, согласно прогнозам науки, в Камчатском крае рыбаки могут добыть более 186 тыс. тонн тихоокеанских лососей. Первыми начнут рыбачить Усть-Камчатский, Олюторский и Алеутский районы. Основная путина, по традиции в нечётный год, будет сосредоточена на востоке Камчатки, основной объект промысла – горбуша. На западной Камчатке активная добыча начнется в середине июля.

В этом году в период лососевой путины в совместные рейды вместе с рыбоохраной выйдут сотрудники Росгвардии, Пограничного управления ФСБ России по восточному арктическому району и УМВД России, а также ДПС УМВД России по Камчатскому краю.

По словам руководителя Северо-Восточного теруправления Росрыболовства Александра Христенко, будут работать объединенные группы на согласованных постах, одним из основных мест осуществления контрольно-надзорных мероприятий будет Восточное побережье, так как по традиции, в нечётный год основной промысел сосредоточен именно там. Приоритетным направлением для рыбоохраны также являются реки Авача, Паратунка, Большая, Камчатка, а также реки Соболевского района.