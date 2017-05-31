В Приморье завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора ООО "Стройтекс"

Следственным комитетом РФ по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора ООО "Стройтекс". Она обвиняется в пособничестве в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает ЕНВ со ссылкой на СК РФ.

По версии следствия, в период времени с января 2011 года по январь 2012 года обвиняемая оказала содействие в хищении путем обмана денежных средств бывшему заместителя главного врача по административно-хозяйственной части ГАУЗ "Краевого клинического кожно-венерологического диспансера" и начальнику планово-экономического отдела указанного учреждения.

Она предоставляла информацию и устраняла препятствия в реализации ими своих преступных намерений. Таким образом, злоумышленники похитили денежные средства в сумме свыше 3,5 млн. рублей и причинили указанному учреждению имущественный ущерб в особо крупном размере. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее фигурантка находилась в международном розыске, поскольку скрылась от следствия. Весной этого года обвиняемая была задержана. Уголовное дело в отношении других фигурантов в настоящее время рассматривается в суде.

Ранее сообщалось, что по данным следствия, с марта 2011 года по март 2012 года подсудимые в стенах указанного медицинского учреждения в отделении косметологии эксплуатировали медицинские аппараты, предназначенные для оказания бесплатной медицинской помощи в рамках системы обязательного медицинского страхования в коммерческих целях.

При этом, поступившие от пациентов деньги не были оприходованы в кассу медицинского учреждения, а были расходованы по своему усмотрению. Всего на сумму свыше 21 млн. рублей.

Кроме того, с января 2011 по январь 2012 года заместитель главного врача создал видимость осуществления ремонтно-строительных работ учреждения и путем обмана, группой лиц, совместно начальников планового отдела и другого гражданского лица, ввел в заблуждение главного врача Краевого клинического кожно-венерологического диспансера относительно объема и качества, выполненных ремонтно-строительных работ в учреждении по заключенным контрактам, которые в свою очередь были фактически заключены по заведомо заниженной стоимости выполнения работ. Таким образом, злоумышленники похитили денежные средства в сумме свыше 3,5 млн. рублей и причинили указанному учреждению имущественный ущерб в особо крупном размере.