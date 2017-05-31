Ушел из жизни руководитель строительства ведущих заводов города Владивостока

Во Владивостоке на 80-м году ушёл из жизни один из выдающихся организаторов строительного производства в Приморье, заслуженный строитель РСФСР и почётный строитель России Иван Иванович Буленок, сообщает ЕНВ со ссылкой на VestiRegion.Ru.

В советские годы Иван Иванович возглавлял трест "Судпромстрой" и под его непосредственным руководством были возведены заводы "Варяг", "Дальприбор", "Изумруд", "Радиоприбор" и другие мощные производственные объекты. Он осуществлял обширное социальное и жилищное строительство во Владивостоке и в других городах и районах Приморского края.

После распада СССР, несмотря на все трудности, он сумел создать молодёжный жилищно-строительный кооператив "Варяг", а также инвестиционную компанию "Восточные ворота", которые развернули в Приморье активное жилищное строительство. Во властных коридорах, чтобы сократить себестоимость строительства, добивался льготных условий для предоставления земли под сооружения жилья и по-настоящему сделать доступными широким слоям населения квартиры.

География возведенных кооперативом жилых домов в Приморье обширна — Арсеньев, Большой Камень, Владивосток, Михайловка, Находка, Уссурийск, Фокино... А в Артёме возведён самый высотный жилой комплекс этого города "Артёмовские высоты", в этом году будет сдан в эксплуатацию уже третий 24-этажный дом этого комплекса. Именно здесь одолел Иван Буленок свою очередную строительную высоту, создав высотный комплекс, украсивший этот приморский город.

Все годы Великой Отечественной войны пришлись на детство Буленка, он сам испытал неисчислимые лишения этой горькой поры. И потому, когда Ивана Ивановича избрали председателем правления Приморского краевого отделения Общероссийской общественной организации "Дети войны", он многое сделал, чтобы облегчить жизнь этой категории населения, настойчиво добивался принятия краевого закона о социальной поддержке тех, кто познал голод и разруху, кто, будучи детьми, работали наравне со взрослыми и ковали в тылу победу советского народа над фашизмом. Но, к сожалению, не был услышан в администрации Приморья.

Иван Буленок принимал деятельное участие в работе Приморского краевого отделения КПРФ, являлся членом регионального комитета компартии. До самых последних минут своей жизни он глубоко верил, что только советская власть способна создать условия для достойной жизни своих земляков.

Иван Иванович Буленок удостоен высоких государственных наград, а также наград ЦК КПРФ.

Память о талантливом строителе Приморья, внёсшим неоценимый вклад в развитие региона, навсегда останется у тех, кто живет и работает в зданиях, возведённых талантливым и высокопрофессиональным строителем. Память о коммунисте, который до самых последних минут верил в торжество справедливости и честности, будет жить всегда у его товарищей по партии.

Друзья и товарищи выражают глубокие соболезнования родным и близким покойного.

Иван Буленок оставил после себя огромное наследие. Его внук, Андрей Ищенко, пошел по стопам своего деда – вплотную занялся социальным строительством, сейчас является генеральным директором строительной компании "Аврора-Строй", которая, по данным нашего издания, в настощий момент возводит самое доступное жилье в Приморье.

"Иван Иванович воспитал, как я считаю, хорошего ученика в моем лице, - отмечает депутат Законодательного Собрания Приморья, гендиректор ООО "СК Аврора-Строй" Андрей Ищенко. – Воспитал меня собственным примером, научил не бояться преград, решать самые сложные задачи, строить и работать для людей и, главное, ставить во главу угла развитие нашего края".

Отметим, что церемония прощания с Иваном Буленком состоится во Владивостоке 31 мая с 12.00 до 13.30 в госпитале "ТОФ" (Ивановская, 4).