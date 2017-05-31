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Фоторепортажи

30 мая 2017, 19:10
Во Владивостоке проходит сбор руководящего состава службы военных сообщений ВС РФ
Во Владивостоке проходит сбор руководящего состава службы военных сообщений ВС РФ
Во Владивостоке проходит сбор руководящего состава службы военных сообщений ВС РФ
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Во Владивостоке проходит сбор руководящего состава службы военных сообщений ВС РФ

В ходе занятий специалисты транспортного обеспечения проанализируют организацию воинских перевозок

На базе Тихоокеанского флота во Владивостоке проходит сбор руководящего состава центральных, окружных и линейных органов военных сообщений (ВОСО) Вооруженных Сил Российской Федерации, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ТОФ.

В учебном мероприятии, под руководством начальника управления ВОСО ВС РФ полковника Дмитрия Мартыненко, принимают участие начальники управлений транспортного обеспечения, служб ВОСО всех военных округов и Северного флота, а также начальники кафедр военных сообщений вузов Минобороны России. Всего к сбору привлечено около 70 офицеров руководящего состава службы ВОСО ВС РФ.

В практической части сбора офицеры ознакомились с особенностями погрузки на морской транспорт военной техники прибывшей своим ходом, а также доставленной железнодорожным подвижным составом и автомобильными тралами. Особое внимание было посвящено отработке элемента погрузки техники на судно с самоходной баржи с использованием новейшего самоходного плавучего крана проекта 02690 "СПК-44150". Данная технология переработки грузов активно используется в ходе осуществления "Северного завоза" и доставки грузов в Арктическую зону.

В ходе занятий специалисты транспортного обеспечения проанализируют организацию воинских перевозок и особенность расчетов за воинские железнодорожные перевозки.

Метки: ВС РФ, ТОФ

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