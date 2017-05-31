Во Владивостоке проходит сбор руководящего состава службы военных сообщений ВС РФ

На базе Тихоокеанского флота во Владивостоке проходит сбор руководящего состава центральных, окружных и линейных органов военных сообщений (ВОСО) Вооруженных Сил Российской Федерации, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ТОФ.

В учебном мероприятии, под руководством начальника управления ВОСО ВС РФ полковника Дмитрия Мартыненко, принимают участие начальники управлений транспортного обеспечения, служб ВОСО всех военных округов и Северного флота, а также начальники кафедр военных сообщений вузов Минобороны России. Всего к сбору привлечено около 70 офицеров руководящего состава службы ВОСО ВС РФ.

В практической части сбора офицеры ознакомились с особенностями погрузки на морской транспорт военной техники прибывшей своим ходом, а также доставленной железнодорожным подвижным составом и автомобильными тралами. Особое внимание было посвящено отработке элемента погрузки техники на судно с самоходной баржи с использованием новейшего самоходного плавучего крана проекта 02690 "СПК-44150". Данная технология переработки грузов активно используется в ходе осуществления "Северного завоза" и доставки грузов в Арктическую зону.

В ходе занятий специалисты транспортного обеспечения проанализируют организацию воинских перевозок и особенность расчетов за воинские железнодорожные перевозки.