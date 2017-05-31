Япония выступила против учений США на Окинаве

Руководство Японии выступило против военных учений США на Окинаве. Учения должны пройти 31 мая и 1 июня у берегов южного острова Окинава, сообщает ЕНВ со ссылкой на телеканал NHK.

Отменить парашютно-десантные тренировки, которые командование дислоцированных в стране американских войск намерено провести у южного острова, потребовала министр обороны Японии Томоми Инада. Согласно правилам, США должны были направить стране уведомление о маневрах за неделю до их начала, однако этого не сделали.

"В соответствии с двусторонней договоренностью американские войска должны уведомлять о предстоящих учениях не менее чем за семь дней до их проведения. Этого сделано не было. Поэтому мы официально попросили не проводить учения", — заявила министр.

Отработка парашютного десантирования на воду в районе города Урума на Окинаве запланирована на 31 мая и 1 июня.

На Окинаве сосредоточено около 70% площади американских военных объектов в Японии, напоминает агентство.