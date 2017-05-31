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Япония

30 мая 2017, 18:10
Япония выступила против учений США на Окинаве

Япония выступила против учений США на Окинаве

Американское военное командование пока никак не отреагировали на требования Токио

Руководство Японии выступило против военных учений США на Окинаве. Учения должны пройти 31 мая и 1 июня у берегов южного острова Окинава, сообщает ЕНВ со ссылкой на телеканал NHK.  

Отменить парашютно-десантные тренировки, которые командование дислоцированных в стране американских войск намерено провести у южного острова, потребовала министр обороны Японии Томоми Инада. Согласно правилам, США должны были направить стране уведомление о маневрах за неделю до их начала, однако этого не сделали.

"В соответствии с двусторонней договоренностью американские войска должны уведомлять о предстоящих учениях не менее чем за семь дней до их проведения. Этого сделано не было. Поэтому мы официально попросили не проводить учения", — заявила министр.

Отработка парашютного десантирования на воду в районе города Урума на Окинаве запланирована на 31 мая и 1 июня.

На Окинаве сосредоточено около 70% площади американских военных объектов в Японии, напоминает агентство. 

Метки: США, учения, Япония

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