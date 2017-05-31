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Экономика

30 мая 2017, 16:20
Китайский депутат предложил сделать Владивосток "новым Шэньчжэнем"

Президент ШАОН предложил сделать Владивосток "новым Шэньчжэнем"

Такой вывод они сделали на основании анализа результатов исследований ведущих аналитических центров России и Азии

На открытии III международной конференции "Россия и Китай: к новому качеству двусторонних отношений" президент Шанхайской академии общественных наук (ШАОН), депутат ВСНП, Ван Чжань предложил создать во Владивостоке особую экономическую зону, наподобие Шэньчжэня, технопарка в Пекине или парка высоких технологий в районе Пудун г. Шанхай, сообщает ЕНВ со ссылкой на интернет-издание "ЭКД".

Напомним, третья международная конференция "Россия и Китай: к новому качеству двусторонних отношений" проходит в российской столице 29-30 мая 2017 года, она приурочена к 60-летию Общества российско-китайской дружбы (ОРКД).

Ван Чжань уверен, если выполнить все цели, намеченные форумом "Одного пояса – одного пути" (ОП-ОП), то можно не только наладить качественное партнерство РФ и Китая, но и достигнуть процветания мировой экономики.

Китай начал реформы с юго-восточных районов и района вдоль реки Янцзы, отметил Ван Чжань, где были открыты первые подобные зоны. Вдохновившись их успехами развития, ШАОН выразила желание применить имеющийся опыт в преобразовании крупных городов стран-участниц ОП-ОП.

Сотрудники ШАОН поделились идеей открытия нового порта во Владивостоке, который, по их мнению обладает всеми необходимыми характеристиками, чтобы стать "новым Шэньчжэнем". Такой вывод они сделали на основании анализа результатов исследований ведущих аналитических центров России и Института исследований стран Центральной Азии за последние четыре года, учитывая опыт городов на юго-востоке Китая. 

Ван Чжань выразил готовность давать сопутствующие советы и рекомендации.

Метки: Китай, ШАОН

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