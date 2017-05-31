Жителю Находки вынесен суровый приговор за попытку контрабанды двух килограммов наркотиков

Находкинский городской суд признал 20-летнего жителя Находки виновным в совершении преступления и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима, сообщает ЕНВ.

Напомним, что еще в 2015 году сотрудники Находкинской таможни получили информацию о перемещении через таможенную границу ЕАЭС (Евразийского экономического союза) наркотических средств их Китая в Находку посредством почтового отправления.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий в одном из отделений почтовой связи была задержана и изъята посылка, в которой находились пакеты с кристаллическим веществом весом более 2 кг, помещенные в фильтры для очистки воды.

Проведенная экспертиза подтвердила, что содержимое посылки является наркотическим средством, оборот которого в Российской Федерации запрещен.

Сотрудники таможни вскоре задержали получателя посылки, которым оказался 20-летний житель Находки. Таможней было возбуждено уголовное дело по п. "б" ч.4 ст. 229.1 УК РФ.

Намедни Находкинский городской суд признал данного гражданина виновным в совершении преступления и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима.