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Политика

30 мая 2017, 15:40
Депутаты Приморья встретились с делегацией Совета провинции Чхунчхонбук-до Республики Корея

Депутаты Приморья встретились с делегацией Совета провинции Чхунчхонбук-до Республики Корея

Стороны договорились о сотрудничестве

В Законодательном Собрании Приморского края состоялась встреча председателя краевого парламента Александр Ролика и руководителей профильных комитетов Джамбулата Текиева и Игоря Чемериса с делегацией Совета провинции Чхунчхонбук-до Республики Корея, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ЗСПК.

Спикер краевого парламента поприветствовал корейских коллег и рассказал им о работе Законодательного Собрания Приморского края. Как отметил Александр Ролик, в своей работе краевой парламент большое внимание уделяет международному межпарламентскому сотрудничеству, тесные связи налажены у Приморья и с Республикой Корея.

"Ежегодно участвуя в Форумах председателей региональных законодательных собраний стран СВА, приморские парламентарии активно сотрудничают с Законодательной Ассоциацией провинции Кангвон и Законодательным Собранием провинции Чхунчхон-намдо. Искренне надеюсь, что наша сегодняшняя встреча положит начало установлению дружеских связей и отношений сотрудничества между Законодательным Собранием Приморского края и провинции Чхунчхонбук-до", - сказал Александр Ролик.

По мнению председателя приморского парламента, у сотрудничества наших стран на территории Приморья неплохие перспективы. В частности, возможность развития транспортно-логистических схем в регионе. В настоящее время между Владивостоком и городами Республики Корея (Сеул, Пусан, Инчхон, Янгьянг и Чхонгджу) осуществляется регулярное международное авиасообщение корейскими и российскими компаниями. Осуществляются еженедельные грузовые линейные перевозки морским транспортом между портами Приморского края и Республики Корея. Между ОАО "Дальневосточный центр судостроения и судоремонта" и корейской судостроительной компанией "DSME" существуют отношения стратегического партнёрства в сфере судостроения, а также подготовки кадров для судостроенияи судоремонта. В числе перспективных направлений сотрудничества – развитие туризма и культурных связей.

"Наши государства имеют давнюю историю отношений. В Приморском крае есть целые институты, колледжи и школы, где изучается корейский язык, особенности становления государственности вашей страны, ее традиции, ставшие частью мировой истории и культуры. Мы благодарны Генеральному консульству Республики Корея во Владивостоке за вклад в развитие дружественных связей между нашими странами. Уверен, что двусторонние отношения необходимо укреплять, развивать, искать новые возможности в сотрудничестве", - отметил Александр Ролик.

Глава корейской делегации, председатель Совета провинции Чхунчхонбук-до Республики Корея г-жа Ким Янг Хи отметила, что Приморский край сегодня является одним из динамично развивающихся регионов России. "Мы знаем, что российское правительство проводит политику по развитию Дальнего Востока, здесь реализуются различные проекты, такие как Свободный порт и различные региональные программы. Столица нашей провинции город Чхонгджу стал экономическим центром Республики Корея. Провинция Чхунчхонбук-до занимает второе место в стране по темпам экономического роста, здесь расположено производство полупроводников, электротехнического оборудования, развиваются информационно-коммуникативные технологии.", - сказала г-жа Ким Янг Хи.

Глава корейской делегации выразила надежду, что с созданием авиамаршрута торговые и рабочие отношения между регионами получат новый импульс развития.

По итогам встречи был подписан протокол намерений об установлении дружеских связей и отношений сотрудничества между Законодательным Собранием Приморского края Российской Федерации и Советом провинции Чхунчхонбук-до Республики Корея.

Метки: ЗСПК, Южная Корея

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