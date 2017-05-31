Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Общество

30 мая 2017, 15:00
В Приморье комплексы автоматической фото-видеофиксации выявили 325 тыс. нарушений ПДД

В Приморье комплексы автоматической фото-видеофиксации выявили 325 тыс. нарушений ПДД

Сумма наложенных штрафов составила 182 млн. 680 тыс. рублей

На сегодняшний день 75 комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД действуют практически во всех районах Приморского края. Во Владивостоке сформирован Центр обработки информации, в котором аккумулируются все данные о нарушениях ПДД, допущенных водителями и зафиксированных комплексами, работающими в автоматическом режиме. Здесь же оформляются постановления по делам об административных правонарушениях, которые затем вместе со штрафными квитанциями направляются владельцам транспортных средств, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу УГИБДД УМВД.

С начала года по результатам обработки фотофактов за различные нарушения Правил дорожного движения возбуждено свыше 325 тыс. дел об административных правонарушениях. Сумма наложенных штрафов составила 182 млн. 680 тыс. рублей.

Из них по статьям Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях: 12.9 (превышение установленной скорости движения) вынесено 315040 постановлений о наложении штрафа на сумму 167 млн. 504 тыс. 500 рублей; 12.16 (несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги) – 10074 постановления на сумму 15 млн. 7 тыс. 500 рублей; 12.19 (нарушение правил остановки или стоянки) – 164 постановления на сумму  168 тыс. рублей.

54 тыс. 364 постановления, административный штраф по которым не был оплачен в установленный срок, направлены судебным приставам для принудительного исполнения.

В настоящее время в Приморском крае работают комплексы фото-видеофиксации, направленные на выявление нарушений скоростного режима и правил остановки и стоянки транспортных средств. В будущем планируется установить комплексы, фиксирующие выезд на полосу движения, предназначенную для встречного направления в местах, где это запрещено Правилами дорожного движения.

В Госавтоинспекции отмечают, что использование автоматических комплексов фиксации нарушений ПДД влияет на дисциплину водителей, предотвращает возможные правонарушения, а, следовательно, и ДТП, которые они могут спровоцировать.

Метки: ПДД, штрафы

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

В Приморье завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора ООО "Стройтекс"В Приморье завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора ООО "Стройтекс"
сегодня, 09:00
Ранее фигурантка находилась в международном розыске
Накануне старта лососевой путины рыбоохраной Камчатки у браконьеров изъято 300 кг неркиНакануне старта лососевой путины рыбоохраной Камчатки у браконьеров изъято 300 кг нерки
вчера, 23:00
Нарушителей задержать не удалось, они скрылись
Ушел из жизни руководитель строительства ведущих заводов города ВладивостокаУшел из жизни руководитель строительства ведущих заводов города Владивостока
вчера, 22:00
На 80-м году ушёл из жизни заслуженный строитель РСФСР и почётный строитель России Иван Буленок

Последние новости

В Приморье появится экспортно-импортный хабВ Приморье появится экспортно-импортный хаб
сегодня, 00:00
Хаб будет специализироваться на сельхозпродукции и будет снабжён перерабатывающими мощностями
Во Владивостоке проходит сбор руководящего состава службы военных сообщений ВС РФВо Владивостоке проходит сбор руководящего состава службы военных сообщений ВС РФ
вчера, 19:10
В ходе занятий специалисты транспортного обеспечения проанализируют организацию воинских перевозок
Япония выступила против учений США на ОкинавеЯпония выступила против учений США на Окинаве
вчера, 18:10
Американское военное командование пока никак не отреагировали на требования Токио

От первого лица

Татьяна Вшивкова: Некоторые чиновники в Приморье висят на волоске
15.05.2017 09:00
Татьяна Вшивкова: Некоторые чиновники в Приморье висят на волоске
08.05.2017 00:00
Александр Ивашкин: Зачем нужно поднимать МРОТ?
20.04.2017 14:00
Инга Клокова: Мы выдадим столько кредитов на посевную, сколько будет нужно региону

Самые популярные

Горячие обсуждения

29.05.2017 22:10
Во Владивостоке утвердили результаты праймериз "Единой России" 5
19.05.2017 18:00
Бюджет Приморского края откорректируют 2
18.05.2017 17:30
Прокуратурой Приморья фактически прекращены полномочия 82 депутатов 1
22.05.2017 16:20
"Всеволод Сибирцев" отправляется в стратегический рейс "Идём на иваси" 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+