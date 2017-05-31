Во Владивосток прибыла "Costa NeoRomantica"

Сегодня, 30 мая, рано утром у причала владивостокого морского вокзала впервые пришвартовался океанский лайнер "Costa NeoRomantica". Он следует из Южной Кореи в Японию и отправится по маршруту сегодня же, в 16 часов. А уже завтра, 31 мая, в 13 часов во Владивосток снова – уже четвертый раз в нынешнем месяце придет одно из крупнейших круизных судов мира – "Costa Victoria", сообщает ЕНВ.

На его борту свыше двух тысяч туристов, которых ждет в столице Приморья увлекательная культурно-познавательная программа. Покинет Владивосток "Costa Victoria" в этот же день, 31 мая, ориентировочно в 23 часа.

При этом "Costa Victoria" уверенно претендует на неофициальное звание "старожила" Владивостока, которое пока принадлежит другому океанскому суперлайнеру - "Diamond Princess" - он за пять лет, в период с 2011-го по 2015 год, совершил восемь заходов в столицу Приморья. А лайнер "Costa Victoria" владивостокцы увидят еще и 24 июля. Напомним, что первый заход этого судна во Владивосток состоялся в прошлом году, второй – 2 мая, третий – 7 мая, а четвертый – 20 мая нынешнего года.

При этом уже 7 июня в порт Владивосток прибудет еще один океанский лайнер – это будет "Nippon Maru".

В целом же в нынешнем году столица Приморья ожидает рекордные для себя по количеству 13 заходов иностранных круизных лайнеров.