Запущенная с территории КНДР баллистическая ракета опустилась в экономической зоне Японии

В начале недели в ранние часы КНДР запустила еще одну баллистическую ракету. По заявлениям южнокорейских военных и японского правительства, ракета, запущенная рано утром в понедельник, пролетела почти 450 километров и опустилась на территории морской экономической зоны Японии, сообщает ЕНВ.

"В последний раз КНДР запустила ракету, которая представляла огромнейшую опасность для пассажиров, летящих в самолетах, и морских торговых судов. Это, как известно, серьезное нарушение решений Совета безопасности ООН. Мы не собираемся игнорировать провокации Северной Кореи. Мы осуждаем военные испытания этой страны", - рассказал корреспондентам член кабинета министров Японии Йошихиде Суга.

По его заявлению, ракетная установка опустилась на территории экономической зоны Японии, при этом, министр сделал акцент на то, что в данное время не поступило никаких выводов о негативных последствиях запуска для судов или самолетов в этом районе.

Кроме того, стало известно о мнении Министерства внутренних дел РФ, которое негативно оценило запуски ракет Северной Кореей.

Помимо этого, японский премьер-министр Синдзо Абэ указал на то, что Япония совместно с ООН сделает попытку для новых мер сдерживания КНДР. В его сообщении, в частности, указано, что проблема вооружения и испытаний, проводимых Кореей, наиболее волнует международное сообщество на данный момент, и отдельно Япония предпримет все меры, чтобы обеспечить безопасность Азиатско-Тихоокеанского региона.

Ранее сообщалось, что пуск ракеты около прибрежного города Вонсан. Ракета типа "Скад", которая полностью копирует советскую одноступенчатую ракету, в запущенном состоянии находилась примерно шесть минут, после чего опустилась на территории Японского моря.

Позже ТАСС со ссылкой на командование Вооруженных сил США сообщил, что полет баллистической ракеты малой дальности был примечен и военными Соединенных Штатов.

"Мы держим контакт с представителями и других ведомств Америки. Тем самым, мы собираемся получить более детальные сведения о запуске ракеты и, собственно, мы внимательно наблюдаем за дальнейшими действиями КНДР", - сообщили в ВС США.

Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки заявило, что запуск не представлял угрозы для Соединенных Штатов.

Напомним, что КНДР за последнее время проводит запуски баллистических ракет еженедельно. Последние испытания были зафиксированы 21 мая. В тот раз, ракета также летела по направлению Японского моря, но остановилась, не достигнув экономической зоны Японии. Ранее 14 мая Северная ракета провела ракетное испытание, которое позже Соединенные Штаты оценили как наиболее успешное за всю историю военных испытания. Так, ракета находилась в воздухе около получаса, а дальность полета составила 800 километров. В тот раз, она опустилась неподалеку от Приморского края России. Военные специалисты России, впрочем, заявили, что отслеживали полет ракеты и могли "гарантированно нивелировать" угрозу.