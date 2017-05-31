Таможенники ДВТУ поздравили ветеранов

Российские таможенники 29 мая отмечают День ветерана таможенной службы, сообщает ЕНВ.

День ветеранов таможенной службы отмечается именно 29 мая не случайно: именно в этот день в 1918 году вышел декрет "О разграничении прав центральной и местных Советских властей по собиранию пошлин и о регулировании деятельности местных таможенных учреждений". По сути, этот день является днём рождения советской таможенной службы. В Советском Союзе именно в этот день отмечался "День советского таможенника".

В настоящее время День таможенника РФ отмечают 25 октября, а в мае отдают дань уважения ветеранам таможенной службы, стоявшим у истоков создания и развития таможенного дела в России, тем, кто честно служил и служит нашему Отечеству.

Напомним, что таможенных ветеранов объединяет Всероссийский Союз ветеранов таможенной службы. Эта общероссийская общественная организация создана в 1996 году в целях защиты интересов и прав ветеранов, оказания им социальной и правовой поддержки. Всероссийский Союз ветеранов таможенной службы активно проводит работу по патриотическому воспитанию таможенников, сохраняет традиции российской таможенной службы.

Сегодня объединения ветеранов действуют во всех дальневосточных таможнях. Всего же в Дальневосточном таможенном управлении - 12 отделений, в чьих рядах 1127 человек. В Совете ветеранов аппарата Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ) - 82 человека, почти половина из них продолжают работать в таможенных органах.

Например, более 40 лет отдали службе в таможенных органах Петр Иванович Гончаренко и Борис Николаевич Стороживых. Более 30 лет трудится в таможенных органах главный государственный таможенный инспектор отделения таможенного сотрудничества ДВТУ Игорь Владимирович Малюк.

Немало и тех, чей стаж работы в таможенных органах более 20 лет, среди них Михаил Яковлевич Лаврёнов. Несмотря на возраст, ветераны являются примером активной жизненной позиции, неравнодушия и бодрости духа.

Не секрет, что ветеранские организации принимают активное участие в жизни таможен и ДВТУ. Ветераны во всех таможнях входят в состав различных комиссий (аттестационных, жилищно-бытовых) и рабочих групп, являются наставниками молодежи, шефствуют над детскими домами, оказывают помощь в создании музеев таможенной службы. Ветераны – активные участники творческих выставок, конкурсов самодеятельности, спортивных состязаний и других мероприятий.

Так в преддверии праздника в ДВТУ состоялись соревнования по шахматам, посвященные Дню ветерана таможенной службы. Победителем соревнований стал Виктор Фёдорович Девишек, работник тыловой службы аппарата ДВТУ, который кстати, сегодня, 30 мая 2017 года отмечает свое 75-летие.

В честь Дня ветеранов таможенной службы в ДВТУ и во всех дальневосточных таможнях традиционно проходят праздничные мероприятия.

Неизменной остается традиция возложения цветов к местам захоронения ветеранов таможенной службы. 26 мая представители ДВТУ, Дальневосточной оперативной таможни (ДВОТ) и Владивостокской таможни, а также ветераны таможенной службы почтили память ушедших из жизни таможенников, Возложили цветы и венки к могилам Леонида Васильевича Линника, Александра Анатольевича Ковылина, а также Петра Фроловича Матвеева, Виталия Антоновича Кирсанова, Валерия Николаевича Зубкова, ставших поистине легендарными на Дальнем Востоке. Недаром охранять дальневосточные морские рубежи вместе с судном "Павел Верещагин" поставлены таможенные суда "Пётр Матвеев", "Виталий Кирсанов" и "Валерий Зубков".

Чтя память ушедших коллег, не забывают таможенники и о здравствующих ветеранах.

В праздничный день 29 мая, в ДВТУ и в дальневосточных таможнях в честь ветеранов таможенной службы состоялись торжественные собрания, на которых ветеранов поздравили руководители таможенных органов и коллеги.

Как нам сообщили в отделение по связям с общественностью ДВТУ, свои поздравления и наилучшие пожелания направили ветеранам таможенной службы руководитель Федеральной таможенной службы России В.И. Булавин, председатель Всероссийского Союза ветеранов таможенной службы С.А. Василевич, а также губернатор Приморского края В.В. Миклушевский.

В ДВТУ торжественный прием ветеранов состоялся в актовом зале. Со словами приветствия и искренними пожеланиями здоровья, долголетия, счастья, благополучия и отличного настроения выступили начальник ДВТУ Юрий Михайлович Ладыгин, бывший начальник ДВТУ Виктор Петрович Вугляр, вице-президент Фонда С.В.Т.С. в Дальневосточном федеральном округе Леонид Алексеевич Канин.

Завершилось торжественное собрание дальневосточных таможенников праздничным концертом, который подготовили студенты Владивостокского филиала Российской таможенной академии.