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Общество

30 мая 2017, 00:00
Ростехнадзор разработал правила эксплуатации подъемных сооружений для инвалидов

Ростехнадзор разработал правила эксплуатации подъемных сооружений для инвалидов

Порядок был разработан по поручению правительства

По поручению Правительства Российской Федерации Ростехнадзором разрабатывается проект постановления Правительства Российской Федерации "Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах", сообщает ЕНВ.

На данный момент порядок ввода лифтов, эскалаторов, платформ подъемных для инвалидов и их последующего использования и содержания после окончания строительства, реконструкции объекта капитального строительства, а также после замены и модернизации лифтов, эскалаторов, платформ подъемных в эксплуатируемых зданиях и сооружениях до настоящего времени не определен.

Отметим, что данная проблема очень актуальна в приморской столице. Например, в ноябре 2016 года инвалид в ТЦ "Черёмушки" не смог воспользоваться лифтом, предназначенным для лиц с ограниченными возможностями. Привести в действие платформу для инвалидов мог специалист, у которого был ключ. В тот день, когда девушка-инвалид попыталась подняться наверх, ключа у этого человека на руках не оказалось. Как такое получилось, в администрации центра тогда затруднились ответить.

Метки: инвалиды, Ростехнадзор

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