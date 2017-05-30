Ростехнадзор разработал правила эксплуатации подъемных сооружений для инвалидов

По поручению Правительства Российской Федерации Ростехнадзором разрабатывается проект постановления Правительства Российской Федерации "Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах", сообщает ЕНВ.

На данный момент порядок ввода лифтов, эскалаторов, платформ подъемных для инвалидов и их последующего использования и содержания после окончания строительства, реконструкции объекта капитального строительства, а также после замены и модернизации лифтов, эскалаторов, платформ подъемных в эксплуатируемых зданиях и сооружениях до настоящего времени не определен.

Отметим, что данная проблема очень актуальна в приморской столице. Например, в ноябре 2016 года инвалид в ТЦ "Черёмушки" не смог воспользоваться лифтом, предназначенным для лиц с ограниченными возможностями. Привести в действие платформу для инвалидов мог специалист, у которого был ключ. В тот день, когда девушка-инвалид попыталась подняться наверх, ключа у этого человека на руках не оказалось. Как такое получилось, в администрации центра тогда затруднились ответить.