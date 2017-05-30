Во Владивостоке утвердили результаты праймериз "Единой России"

Более 25 тысяч человек на 48 счетных участках проголосовали на 17 избирательных округах, образованных ранее Владивостокской муниципальной избирательной комиссией. Голосование проводилось по открытой модели – в голосовании принимали участие все жители города, обладающие активным избирательным правом, сообщает ЕНВ.

Стать участником предварительного голосованиямог член или сторонник "Единой России", а также любой гражданин, обладающий пассивным избирательным правом и не являющийся членом какой-либо политической партии. В Единый день предварительного голосования в списке участников предварительного голосования было 118 кандидатов. Борьба за место в предвыборном списке "Единой России" шла на территории 17 округов.

Основные выборы в Думу города Владивостока состоятся 10 сентября 2017 года. Однако, уже сегодня можно почти с уверенностью предположить, кто в сентябре окажется в списке партии ЕР и будет выставлен ею на избирательных округах. Напомним, что выборы в городскую думу проходят по смешанной избирательной системе: 17 депутатов избирается по одномандатным округам и 18 – по партспискам.

Праймериз "Единой России" в Думу города Владивостока были организованы по 17 территориям. Предварительного голосования за место в списке партии, как в 2016 году, когда праймериз были проведены ЕР в преддверии выборов в приморское Заксобрание и Государственную Думу РФ, не проводилось. Таким образом, шансы получить поддержку "Единой России" на выборах 10 сентября получили по несколько человек, занявшие верхние строчки по итогам голосования. Окончательные списки на выборы в Думу города Владивостока партия ЕР утвердит на региональном политсовете в следующем месяце, однако результаты предварительного голосования уже были утверждены сегодня.

На избирательном округе №1 высокие результаты показали действующий депутат Думы Николай Голояд (59,8%), общественный деятель и светская львица Роза Чемерис (59,02%), а также гендиректор ООО "Ратимир" Роман Санклер (49,68%).

На избирательном округе №2 с существенным отрывом от действующих депутатов Думы города Дмитрия Поташева (62,7%) и Михаила Веселова (57,1%) победу одержал руководитель административно-хозяйственного управления ТГМУ Виктор Фёдоров (78,9%).

Избирателей третьего избирательного округа "консолидировал" депутат гордумы Владимир Исаков (95,43%) со своей командой в лице Дениса Русинова (94,97%) и Екатерины Рассоленко (88,22%).

На избирательном округе №4 победу одержала Наталья Войновская (61,44%), не прошедшая в Законодательное Собрание Приморья по итогам выборов по одномандатному округу в 2016 году.

На избирательном округе №5 победу одержали представители депутата Законодательного Собрания Олега Вельгодского. Сам парламентарий, выступив в качестве "паровоза" набрал 56,91%, а его помощники Лилия Полозова и Сергей Бочин – на 10% меньше – 47,07 и 46,58% соответственно.

На избирательном округе №6 победу одержал помощник депутатов ГД РФ и ЗС ПК Владимира Новикова и Юрия Корсакова Александр Бондяев (68,83%). Сам Корсаков, заняв второе место, набрал 56,5% от числа голосовавших.

Почти всех избирателей на участках седьмого округа "привела" команда директора ООО "ВладТрейд" Василисы Сысоевой (97,6%).

Команда восьмого избирательного округа в лице действующих депутатов Дмитрия Пенязя и Юрия Попова набрала более 80%.

На участках избирательного округа №9 большинство избирателей проголосовали за действующего председателя гордумы Елену Новицкую (86,01%), гендиректора "Золотой Долины" Александра Щербакова (85,93%) и депутата думы Дмитрия Легкого (83,49%).

"Тандемом" на десятом избирательном округе выступили председатель совета приморской федерации айкидо Виктор Аблапов (90,53%) и гендиректор ГК "Армада" Евгений Пименов (89,54%).

На 11-м округе в команде выступили действующий муниципальный депутат Людмила Таран (68%) и финдиректор ООО "ДальТехноСервис" Евгений Недбай (66,67%).

Избиратели округа №12 были консолидированы депутатом гордумы Станиславом Примаченко (95,74%).

На 13-м округе победу одержала "команда развития" в лице директоров "Приморского кондитера" Сергея Легкого (80,48%) и Артемовского молокозавода Олега Назарьева (70,4%).

На избирательном округе №14 было зарегистрировано наибольшее количество участников, поэтому победители праймериз на этой территории стали единственными, кто не набрал 50%. Речь идет о гендиректоре ООО "Европром" Александре Кирилюке (44,63%) и главвраче Краевой клинической инфекционной больницы Оксане Лакомкиной (41,81%).

На избирательных округах №15-17 больше всего избирателей проголосовало за советника гендиректора ООО "СК Система" Сергея Немировского (71,61%), гендиректора ООО "Авангард" Кирилла Григорьева (87,53%) и коммерческого директора ООО "ЕвроВЛ", племянника действующего депутата ЗС ПК Артура Ахояна (90,9%) соответственно.

"Поскольку на каждый счетный участок праймериз приходится в среднем по шесть избирательных участков основных выборов, то на предварительном голосовании побеждает тот, кто больше всего "приводит" людей, - комментирует результаты предварительного голосования политолог, директор Центра социальных инноваций "Чёрный куб" Юрий Коломейцев. – Именно этим объясняется поддержка в 90% некоторых персон. При явке избирателей в 5-6% и большой удаленности участков от большинства домов именно это становятся единственным действенным инструментом на праймериз, а не публичные акции и агитации всех форм, совершаемые в рамках предвыборного периода. Для кандидатов "Единой России", реальный рейтинг среди населения которой в городе Владивостоке, по данным нашего Центра, на сегодня составляет около 24%, данная стратегия не всегда будет выигрышна на выборах 10 сентября. Особенно это касается тех случаев, когда ресурсные представители оппозиции, зная возможности кандидатов от ЕР по результатам праймериз, смогут спланировать свою кампанию и охватить больший электорат".

"Очередной акт единоросской партийной забавы с заморским наименование "праймериз" у остальной части политического истеблишмента, не говоря уже о рядовом электорате и прочих избирателях, вызывает исключительно сильное чувство недоумения, если не сказать хуже. Сразу вспоминается подзабытое уже, из школьной программы "страшно далеки они от народа". Увы, продолжение знаменитой фразы А.И. Герцена к птенцам единоросского гнезда не относится. По всей видимости в дальнейшем правящей партии в Приморье нужно что-то делать. Как минимум – полностью обновить не только властную, но и партийную верхушку. В противном случае, идея свободных и демократических выборов снова сводится к "нерушимому блоку партийных и беспартийных" с 98%-й явкой и буфетами с колбасой (ради которых, собственно, люди и пришли на участки). Впрочем, о чем это я? Сегодня колбасу легко купить в любом супермаркете. Так что, заманивать население на выборы, да ещё в летний "дачный" день, придётся какими-то совсем уже невероятными методиками", - прокомментировал председатель НП "Лига финансовых институтов" Александр Ивашкин.