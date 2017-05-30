В Находке возбуждено уголовное дело в отношении адвоката

Следственным комитетом РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении адвоката. Он обвиняется в мошенничестве, сообщает ЕНВ со ссылкой на СК РФ.

По версии следствия, с ноября 2014 года по август 2015 года адвокат, осуществлял защиту гражданина по уголовному делу, связанному с незаконным оборотом наркотических средств.

Злоумышленник решил использовать доверительное отношение к нему подзащитного и его супруги. Адвокат попросил дать ему 1,5 миллиона рублей для передачи должностному лицу суда за совершение незаконных действий, а именно назначению гражданину наказания не связанного с лишением свободы.

Таким образом, не намереваясь исполнять обещание, адвокат обманным путем получил 1,5 миллиона рублей и распорядился деньгами по своему усмотрению.

Стоит отметить, что за сбыт наркотических средств гражданину было назначено наказание 11, 5 лет лишения свободы.

В настоящее время по ходатайству следователя суд избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу. Ему предъявлено обвинение, расследование уголовного дела продолжается. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники УФСБ России по Приморскому краю.