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Политика

29 мая 2017, 19:10
ИРК "Приморье" должен приносить 7,8 млрд. рублей в краевой бюджет через 5 лет

ИРК "Приморье" должен приносить 7,8 млрд. рублей в краевой бюджет через 5 лет

Количество созданных рабочих мест должно достигнуть 8000

Депутаты регионального парламента заслушали доклад о деятельности акционерного общества "Корпорация развития Приморского края". В рамках совещания председателя Законодательного Собрания Александра Ролика с депутатами обсуждалась тема реализации проекта "Интегрированный развлекательный курорт "Приморье". О перспективах его развития парламентариям рассказал Андрей Фоломеев, генеральный директор АО "Корпорация развития Приморского края", сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ЗСПК .

Реализация проекта разделена на три этапа до 2022 года. К тому времени курорт будет занимать в 263 гектара, общий объем инвестиций корпорации составит 79,5 млрд. рублей. В рамках первой очереди открыто и действует казино, крупнейшее на сегодняшний день в России. Текущие результаты реализации проекта ИРК "Приморье" в цифрах: создано 1000 рабочих мест, налог на игорный бизнес составил 150,5 млн. руб., прочие налоги взносы от деятельности 494,8 млн. руб.

Вице-губернатор Евгений Полянский со своей стороны отметил, что запуск игорной зоны позитивно повлиял на туристическую привлекательность Приморья, увеличен пассажиропоток в том числе на авиатранспорте, 95 прибыли зоны обеспечивается именно благодаря иностранным туристам.

Второй этап реализации проекта запланировал до 2019 года. К этому времени будет введено еще пять объектов на территории курорта. Количество созданных рабочих мест должно достигнуть 8000, налоговые поступления в бюджет края – около миллиарда рублей. К 2022 году, по словам Андрея Фоломеева, на курорте должно трудиться 20 тысяч человек, а сумма налоговых поступлений в бюджет должна составить 7,8 млрд. рублей.

Депутаты Законодательного Собрания акцентировали свое внимание на том, насколько соблюдаются запланированные сроки, в полном ли объеме выполняют свои обязательства инвесторы, потребуются ли Корпорации дополнительные бюджетные инвестиции. Учитывая стратегическую важность объекта для развития региона, парламентарии приняли решение регулярно контролировать ситуацию в динамике и собраться вновь для обсуждения этого вопроса после Третьего Восточного экономического форума.   

Метки: ЗСПК, игровая зона

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