Правительство смягчит условия государственной поддержки аграриев

Более мелкие формы хозяйствования смогут участвовать в конкурсе по отбору инвестпроектов, об этом говорится в проекте порядка отбора инвестиционных проектов, направленных на строительство и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса размещенном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, сообщает ЕНВ.

Данный проект внес некоторые изменения в порядок инвестирования АПК, например, в плодохранилища. Если раньше претендовать на получение дополнительной государственной поддержки могли только предприятия с мощностью единовременного хранения не менее 1000 тонн, то теперь она составляет не менее 500 тонн единовременного хранения. Для районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностям ограничений в этой сфере не предусматривается

Коснулись изменения и животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм).Если раньше претендовать на получение дополнительной государственной поддержки могли только предприятия с численностью голов не менее четырехсот, то теперь их количество может быть вдвое меньше.

Кроме того, введён запрет на дальнейшее участие в конкурсных отборах организаций, которые неоднократно или существенно нарушали условия договора на участие.

По сообщениям Минсельхоза России, данные изменения будут способствовать выведению молочного производства на окупаемость через 14 лет, тогда как при текущей поддержке они не окупаются. Что очень плодотворно повлияет на инвесторские вложения. Чем строже правила – тем лучше результат.

Хоть некоторые показатели и повышены, однако, чем выше ставки, тем большего результата можно достичь, полагают в правительстве. Кроме того в правительстве рассматривают вопрос о предоставлении субсидий также на приобретение техники и оборудования.