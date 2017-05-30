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Экономика

29 мая 2017, 15:30
В России планируют унифицировать тарифную политику

В России планируют унифицировать тарифную политику

ФАС России подготовило проект федерального закона

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает произвести унификацию требований к установлению цен в регулируемой деятельности. Соответствубщий проект федерального закона "Об основах государственного регулирования цен (тарифов)" был опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, сообщает ЕНВ.

На данный момент в Российской Федерации система тарифного регулирования естественных монополий построена исключительно по отраслевому принципу. Из-за существования множества правовых актов, которые содержат различные подходы к тарифному регулированию, происходит серьёзный дисбаланс в правоприменении, сложности проверки установленных тарифов регуляторами и конечными потребителями.

Выделяются множество проблем, но основные из них:

  • Тарифное регулирование осуществляется в "ручном режиме";
  • Тарифная дискриминация (т.е. тарифы в сопоставимых условиях в отдельных сферах различаются в десятки);
  • Наличие коррупционных факторов при принятии тарифных решений;
  • Недоверие потребителя к экономической обоснованности тарифов.

ФАС России предлагает произвести унификацию требований к установлению цен (тарифов) в регулируемой деятельности. Также, установить единые принципы, подходы и методы государственного регулирования цен (тарифов), а также порядок их применения. Обеспечить доступность товаров и услуг, регулируемых субъектов для потребления, в добавок, осуществить общественный контроль за регулируемыми объектами.

Утверждение данных правил позволит повысить эффективность форм им методов управления в сфере ценообразования и, как следствие, защитить интересы производителей продукции, товаров, услуг от неоправданного вмешательства государства в их хозяйственную деятельность, а также обеспечить потребителей необходимым количеством товаров, продукции и услуг установленного качества по доступным ценам.

Метки: закон, ФАС, цены

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