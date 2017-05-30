Приморье не укладывается в сроки реализации программы "Безопасные и качественные дороги"

Приморский край вошел в число регионов, которые срывают сроки реализации программы "Безопасные и качественные дороги" (БКД). Об этом сообщил полномочный представитель президента по Сибирскому федеральному округу, министр транспорта России Максим Соколов во время общего совещания, сообщает ЕНВ со ссылкой на ТАСС.



Представитель президента по СФО рассказал, что в столице Приморья работы по программы БКД вообще не начаты.



"Особую озабоченность вызывает Владивосток, где не объявлено ещё ни одного аукциона или конкурса, — сказал министр — Я неоднократно лично обращался к своему коллеге Владимиру Миклушевскому. До сих пор никаких адекватных действий не принято. По данной агломерации возникает ощущение о полном отсутствии интереса к проекту" - комментирует он.



Среди дальневосточных регионов выбился из графика также Хабаровский край. В других регионах страны программу "Безопасные и качественные дороги" проигнорировали в Улан-Удэ, Бурятии, Ярославской, Кемеровской, Омской, Ульяновской, Астраханской, Пензенской и Тюменской областей.



В качестве санкций Максим Соколов предложил с начала июля 2017 года изъять у бездействующих регионов средства по программе и передать их других регионам.



Федеральная программа "Безопасные и качественные дороги России" запланирована на 2016-2025 годы. Она предусматривает повышение числа дорог, соответствующих нормам, и снижение количества ДТП. В 2018 году в нормативное состояние должно быть приведено не менее 50% протяженности дорожной сети городских агломераций РФ, в 2025 году - 85%. В этом году 38 агломерациям с населением свыше 500 тыс. человек выделено 14 млрд руб.