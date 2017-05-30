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Общество

29 мая 2017, 14:10
Почта России запустила дистанционную торговлю цветами и семенами

Почта России запустила дистанционную торговлю цветами и семенами

Заказать цветы клиенты могут до 15 сентября

В дополнение к основному каталогу "Почтамаркет" Почта России выпустила два дополнительных сезонных каталога: для заказа садовых цветов, а также для заказа семян растений, сообщает ЕНВ

Из 42 тысяч почтовых отделений, которые ежедневно посещает в среднем 6,5 млн человек, около 30 тысяч расположены в сельской местности. В почтовой рознице в них традиционным спросом среди населения, в том числе пользуются семена растений и посадочные материалы. Почта России планомерно работает над управлением розничным ассортиментом в почтовых отделениях, переводя часть категорий в формат дистанционных продаж по оффлайн и онлайн каталогам, запуская различные пилотные проекты. Это позволяет исключить из классической розницы непрофильные для Почты России товары и при этом удовлетворить спрос клиентов через возможность заказа востребованных ими категорий продукции с широким ассортиментом по каталогам площадки "Почтамаркет".

Заказать цветы или семена можно на сайте или по бумажным спецвыпускам каталогов в почтовых отделениях. В печатных каталогах представлено около 150 наименований цветов, а на сайте 7500. Сумма доставки не зависит от количества заказанных товаров и составляет 279 рублей в любой регион России.

Заказать цветы клиенты могут до 15 сентября. Луковицы цветов будут специально выращены фермерами в течение лета и отправлены клиентам в период с 1 по 20 сентября для посадки "в зиму" – наилучший период высадки луковиц представленных в каталоге цветов: тюльпанов, нарциссов, лютиков, гиацинтов, крокусов и других. Перед отправкой весь посадочный материал проходит тщательную проверку. При полной предоплате заказа до 1 августа в подарок клиенту предлагается набор из 3 луковиц махрового тюльпана.

Заказ и доставка семян и сопутствующих товаров происходит в обычном режиме, ассортимент динамично меняется в зависимости от сезона.

Оплатить заказ можно в режиме онлайн банковской картой (эквайринг предоставляет Почта Банк), а также наличными – при оформлении заказа в почтовом отделении или при получении – наложенным платежом. Каждому заказу присваивается уникальный номер, по которому его можно отследить на сайте. 

Напомним, что на сайте Почты представлены десятки тысяч товаров, в основном печатном каталоге "Почтамаркет", который размещен во всех 42 тысячах почтовых отделениях - около 100 наименований. В каталоге представлены товары для дома и семьи, товары для здоровья, детские игрушки, домашнего текстиля, бытовой техники, книг, аксессуаров и косметики.

Метки: маркет, почта России

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