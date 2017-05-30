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Общество

29 мая 2017, 12:50
День кедра на острове Русский устроили сотрудники Россельхозбанка

День кедра на острове Русский устроили сотрудники Россельхозбанка

Участники мероприятия высадили более 19 000 сеянцев кедра

Сотрудники Приморского филиала Россельхозбанка при поддержке Центра "Амурский тигр" 28 мая 2017 года высадили более 300 сеянцев кедра корейского на о. Русском, сообщает ЕНВ.

В настоящее время фонд реконструкции лесов в Приморском крае исчисляется тысячами гектар – это участки, на которых необходимо провести посадку растений. Ранеестуденты Приморской государственной сельскохозяйственной академии при поддержке Центра "Амурский тигр" высадили более 19 000 сеянцев кедра корейского в окрестностях села Каменушка Уссурийского района. Свой вклад в озеленение родного края внесли 35 сотрудников Россельхозбанка, многие из которых пришли на мероприятие вместе с детьми.

"Я впервые принимаю участие в акции по посадке деревьев, на нее меня позвала мама", — рассказала Олеся, которая  пришла на посадку кедров с мамой, начальником отдела по работе с клиентами микро и малого бизнеса Татьяной Егоровой.

Несколько лет назад Центр "Амурский тигр" закупил семена кедра корейского и передал их Приморской государственной сельскохозяйственной академии. На протяжении трех лет в питомнике ПГСХА специалисты бережно выращивали сеянцы будущих "гигантов", которые через несколько лет украсят о. Русский. Здесь уже установлена памятная табличка, отмечающие вклад Приморского филиала Россельхозбанка в зеленое будущее Приморья.

"Я искренне надеюсь, что эта акция станет отличной традицией. Посадка деревьев - важнейшая часть нашего экологического вклада в устойчивое развитие Приморского края. Благодарю наших партнеров, Центр "Амурский Тигр" и Приморскую государственную сельскохозяйственную академию и МУП "Содержание городских территорий", за предоставленную возможность принять участие в восстановлении лесных массивов", — отметила директор филиала Инга Клокова.

Посадка кедров на о. Русский проходила под контролем озеленителей, ведь если все сделать правильно, то сеянцы приживаются хорошо и прекрасно переносят условия непростого приморского климата. 

Метки: Кедр, Россельхозбанк

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