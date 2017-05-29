Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Общество

29 мая 2017, 00:00
Государство установит надзор за бывшими распространителями наркотиков

Государство установит надзор за бывшими распространителями наркотиков

Административный надзор подразумевает обязательную и регулярную явку в полицию

Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект об установлении административного надзора за ранее осуждёнными по статьям УК, связанным с незаконным оборотом наркотиков, сообщает ЕНВ всо ссылкой на "Парламентскую газету".

Поправки предлагается внести в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части распространения мер административного надзора за лицами, неоднократно привлекавшимися к уголовной ответственности за преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.

Замминистра внутренних дел РФ Игорь Зубов, представляя инициативу, отметил, что административный надзор будет осуществляться за гражданами, вышедшими из мест лишения свободы после совершения двух и более преступлений, предусмотренных частью первой статьи 228 УК. В их числе незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических и психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение и перевозка растений, содержащих наркотические вещества. Кроме того, новелла коснётся нарушителей части 3 статьи 228 УК  (те же нарушения, но в особо крупном размере), части 1 статьи 231 (незаконное выращивание в крупном размере растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества) и части 1 статьи 234 УК  (незаконный оборот новых потенциально опасных психоактивных веществ).

Согласно данным МВД, по этим статьям Уголовного кодекса в год осуждается около 44 тысяч человек. Из них 13 тысяч будут подпадать под административный надзор, то есть те, кто отбыл повторное наказание по этим статьям УК.

"Ещё 3 тысячи человек, осуждённых по террористическим и экстремистским статьям УК, также будет подпадать под административный надзор. Законопроект об этом находится Госдума уже приняла в первом чтении ранее", — напомнил Зубов, уточнив, что пожизненного надзора не будет.

По словам чиновника, административный надзор будут осуществлять участковые. Таким образом, повысится эффективность принимаемых мер, направленных на предупреждение преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.

Административный надзор подразумевает обязательную и регулярную явку в полицию, запрет на нахождение в определённых местах, посещение массовых мероприятий и выезд за пределы той или иной территории.

Метки: Дума

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Приморские таможенные кинологи готовятся к всероссийским соревнованиямПриморские таможенные кинологи готовятся к всероссийским соревнованиям
вчера, 12:00
Новый и крупнейший кинологический центр в структуре Федеральной таможенной службы в эти дни достраивается в столице Республики Адыгеи
Во Владивостоке возбуждено уголовное дело в отношении полицейскогоВо Владивостоке возбуждено уголовное дело в отношении полицейского
27 мая 2017, 15:20
В случае установления вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел
Боевые пловцы ТОФ отработали вопросы противодиверсионной обороныБоевые пловцы ТОФ отработали вопросы противодиверсионной обороны
27 мая 2017, 14:30
Моряки выполнили стрельбы из специального подводного автомата АПС, водолазные спуски на различные глубины

От первого лица

Татьяна Вшивкова: Некоторые чиновники в Приморье висят на волоске
15.05.2017 09:00
Татьяна Вшивкова: Некоторые чиновники в Приморье висят на волоске
08.05.2017 00:00
Александр Ивашкин: Зачем нужно поднимать МРОТ?
20.04.2017 14:00
Инга Клокова: Мы выдадим столько кредитов на посевную, сколько будет нужно региону

Самые популярные

Горячие обсуждения

18.05.2017 17:30
Прокуратурой Приморья фактически прекращены полномочия 82 депутатов 1
19.05.2017 18:00
Бюджет Приморского края откорректируют 1
22.05.2017 16:20
"Всеволод Сибирцев" отправляется в стратегический рейс "Идём на иваси" 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+