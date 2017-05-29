Государство установит надзор за бывшими распространителями наркотиков

Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект об установлении административного надзора за ранее осуждёнными по статьям УК, связанным с незаконным оборотом наркотиков, сообщает ЕНВ всо ссылкой на "Парламентскую газету".

Поправки предлагается внести в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части распространения мер административного надзора за лицами, неоднократно привлекавшимися к уголовной ответственности за преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.

Замминистра внутренних дел РФ Игорь Зубов, представляя инициативу, отметил, что административный надзор будет осуществляться за гражданами, вышедшими из мест лишения свободы после совершения двух и более преступлений, предусмотренных частью первой статьи 228 УК. В их числе незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических и психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение и перевозка растений, содержащих наркотические вещества. Кроме того, новелла коснётся нарушителей части 3 статьи 228 УК (те же нарушения, но в особо крупном размере), части 1 статьи 231 (незаконное выращивание в крупном размере растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества) и части 1 статьи 234 УК (незаконный оборот новых потенциально опасных психоактивных веществ).

Согласно данным МВД, по этим статьям Уголовного кодекса в год осуждается около 44 тысяч человек. Из них 13 тысяч будут подпадать под административный надзор, то есть те, кто отбыл повторное наказание по этим статьям УК.

"Ещё 3 тысячи человек, осуждённых по террористическим и экстремистским статьям УК, также будет подпадать под административный надзор. Законопроект об этом находится Госдума уже приняла в первом чтении ранее", — напомнил Зубов, уточнив, что пожизненного надзора не будет.

По словам чиновника, административный надзор будут осуществлять участковые. Таким образом, повысится эффективность принимаемых мер, направленных на предупреждение преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.

Административный надзор подразумевает обязательную и регулярную явку в полицию, запрет на нахождение в определённых местах, посещение массовых мероприятий и выезд за пределы той или иной территории.