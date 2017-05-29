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В мире

28 мая 2017, 12:30
Северная Корея испытала систему ПВО "нового типа"

Северная Корея испытала систему ПВО "нового типа"

В задачи испытаний входило обнаружение и уничтожение ракет и беспилотников противника

Северокорейский лидер Ким Чен Ын присутствовал на испытательных стрельбах системы противовоздушной обороны нового типа, сообщает ЕНВ со ссылкой на ЦТАК.

Испытания нового типа вооружения были организованы Академией национальной обороны, однако время и место их проведения не сообщалось.

Ким Чен Ын отметил что по сравнению с предыдущим годом намного улучшилась способность обнаружения, преследования и уничтожения объекта, а также нанесение точного удара.

Он также дал указания "производить новую систему "в максимальном количестве", так, чтобы "она покрывала всю страну, как лес", чтобы "уничтожить иллюзии врагов их господства в воздухе". 

Метки: ПВО, Северная Корея

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