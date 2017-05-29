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Общество

28 мая 2017, 12:00
Приморские таможенные кинологи готовятся к всероссийским соревнованиям

Приморские таможенные кинологи готовятся к всероссийским соревнованиям

Новый и крупнейший кинологический центр в структуре Федеральной таможенной службы в эти дни достраивается в столице Республики Адыгеи

Крупнейший в России кинологический центр ФТС в Майкопе готовится к соревнованиям победителей региональных этапов кинологов, сообщает ЕНВ.

Новый кинологический центр возводится в Майкопе на площади 7,5 га рядом с уже действующим региональным кинологическим центром. Предполагается, что новый кинологический центр будет самым крупным в России.

На территории центра планируется построить общежитие и административный корпус, а также создать современную тренировочную базу и все условия для непрерывного обучения как начинающих кинологов, так и действующих специалистов.

"Этот масштабный проект ФТС планируется реализовать именно в Адыгее с учетом удобного географического положения, а также опытом кинологической службы в регионе. А с 23 по 26 июня 2017 года Майкоп станет центром проведения Всероссийских соревнований кинологов таможенных органов из разных субъектов страны", - отметили в пресс-службе республиканской таможни.

Напомним, что в апреле-мае 2017 гг. региональные соревнования кинологов таможенных органов РФ прошли на большинстве территорий России.

В конце апреля во Владивостоке также прошли традиционные уже 9-ые региональные соревнования по многоборью специалистов-кинологов со служебными собаками на кубок Дальневосточного таможенного управления. В соревнованиях приняли участие 18 лучших собаководов из девяти таможен ДВТУ и их собаки: немецкие и входящие в моду бельгийские овчарки, спаниели и лабрадоры.

Сегодня штат кинологических подразделений ДВТУ насчитывает 125 кинологов, на балансе таможен региона находятся 78 собак, из которых, например, 71 собака обучена на поиск наркотиков и взрывчатки, 17 – на поиск дензнаков, 6 собак умеют отличить ценный российский янтарь от его китайских подделок. Только за первый квартал 2017 года имели место 72 случая обнаружения собаками-таможенниками незаконного перемещения через границу подконтрольных веществ, в том числе в пяти случаях умные собаки нашли крупные суммы денег и валюты. 

По итогам соревнований первое место заняли специалисты-кинологи Камчатской таможни, второе – Благовещенская таможня, третье – Находкинская таможня. Причем лучшим кинологом соревнований признана Татьяна Шевченко с сукой немецкой овчаркой Апелерэ (в обиходе – Айра) из Находки. Владивостокские кинологи в общем зачете заняли пятое место и кубок "За волю к победе".   

Из кинологов со служебными собаками, показавшими лучшие результаты, сформирована сборная ДВТУ, которая примет участие в чемпионате ФТС в Майкопе. 

Метки: ДВТУ, кинологи, соревнования

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