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В мире

27 мая 2017, 17:00
США и Япония ужесточат санкций против КНДР

США и Япония ужесточат санкций против КНДР

Об этом говорится в заявлении Белого дома

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились об усилении санкций против КНДР в связи с дальнейшей разработкой ядерного оружия и баллистических ракет. Об этом говорится в заявлении Белого дома, обнародованном по итогам встречи Трампа и Абэ перед началом саммита G7, сообщает ЕНВ.

Трамп заявил, что США будут сотрудничать с Японией и Республикой Корея, а также другими союзниками по всему миру, чтобы усилить давление на КНДР и продемонстрировать, что текущий путь Северной Кореи не является рациональным.

"Президент Трамп и премьер-министр Абэ договорились, что их команды будут сотрудничать, чтобы усилить санкции в отношении Северной Кореи, в том числе путем выявления и наказания лиц, поддерживающих ядерные и ракетные программы Северной Кореи", - говорится в заявлении по итогам встречи.

Совет безопасности ООН единогласно осудил очередной запуск ракеты Северной Кореей в ночь на 14 мая.

"КНДР должна отказаться от дальнейших ядерных испытаний и испытаний баллистических ракет, как того требуют соответствующие резолюции СБ ООН, а также прекратить демонстрировать в высшей степени дестабилизирующее поведение", - говорится в документе, принятом по инициативе Китая.

Напомним, в ночь на 14 мая КНДР запустила ракету "Хвасон-12", как сообщало официальное северокорейское агентство ЦТАК. По его данным, это был новый тип баллистической ракеты.

В сообщении уточнялось, что при запуске была протестирована способность "Хвасон-12" нести большую ядерную боеголовку.

Ракета пролетела 787 км и достигла высоты в 2111 км. Телеканал CNN сообщал со ссылкой на неназванные источники, что ракета упала в 100 км от Владивостока. В Минобороны России утверждали, что ракета пролетела в 500 км от российской границы.

Метки: санкции, Северная Корея, США, Япония

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