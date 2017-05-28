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Общество

27 мая 2017, 15:20
Во Владивостоке возбуждено уголовное дело в отношении полицейского

Во Владивостоке возбуждено уголовное дело в отношении полицейского

В случае установления вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел

Следственным комитетом РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении старшего оперуполномоченного ОУР ОМВД России по Надеждинскому району Приморского края . Он подозревается в покушении на мошенничество, сообщает ЕНВ.

По версии следствия, в мае 2017 года к подозреваемому обратился гражданин по вопросу ухода от уголовной ответственности его супруги за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ.

Подозреваемый согласился помочь, но при условии передачи ему денежных средств в размере 1 миллиона 100 тысяч рублей, при этом должностные полномочия фигуранта не предусматривали возможности повлиять на ход процессуальной проверки. 24 мая 2017 года гражданин в счет уплаты части от оговоренной суммы передал подозреваемому свой автомобиль, оценив его в 500 тысяч рублей.

Преступление не было доведено до конца, поскольку при передаче автомобиля фигурант был задержан сотрудникам собственной безопасности полиции. Расследование уголовного дела продолжается, подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники УМВД России по Приморскому краю.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, по данному факту руководством УМВД России по Приморскому краю назначено проведение служебной проверки. Сотрудник отстранен от исполнения служебных обязанностей.В случае установления вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание в соответствии с действующим законодательством. Его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Метки: уголовное дело

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