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Общество

27 мая 2017, 14:30
Боевые пловцы ТОФ отработали вопросы противодиверсионной обороны

Боевые пловцы ТОФ отработали вопросы противодиверсионной обороны

Моряки выполнили стрельбы из специального подводного автомата АПС, водолазные спуски на различные глубины

В Приморье в акватории залива Петра Великого боевые пловцы отряда специального назначения по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами Тихоокеанского флота отработали задачи по противодиверсионной обороне, сообщает ЕНВ.

В ходе проведения мероприятий боевой подготовки военнослужащие подразделения на двух противодиверсионных катерах проекта 21980 "Грачонок" осуществляли патрулирование заданного квадрата.

Во время патрулирования при помощи специальной аппаратуры моряки обнаружили на дне тайник условных диверсантов. Боевые пловцы обследовали объект, после чего он был уничтожен специальным подрывным зарядом.

Кроме того, моряки выполнили стрельбы из специального подводного пистолета СПП-1 и специального подводного автомата АПС, отработали водолазные спуски на различные глубины и приемы подводного ориентирования, а также поиск возможных диверсионных средств, подводных тайников и схронов.

Саперы отряда провели тренировку по уничтожению условной плавающей мины методом подрыва.

Во время нахождения в море экипажи катеров выполнили элементы совместного маневрирования, профилактическое гранатометание из противодиверсионного гранатомётного комплекса ДП-65, а также стрельбы из крупнокалиберных пулеметов.

Метки: ТОФ

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