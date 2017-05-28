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Экономика

27 мая 2017, 16:20
"Джей Ти" создаст чаеразвесочную фабрику в Приморье

"Джей Ти" создаст чаеразвесочную фабрику в Приморье

Объем инвестиций составит 175 млн. рублей

Резидент свободного порта Владивосток создаст первую на Дальнем Востоке чаеразвесочную фабрику. Общий объем капиталовложений составит 175 млн. рублей. Вновь созданное предприятие обеспечит 95 рабочих мест, сообщает ЕНВ.

Компания "Джей Ти", как производитель индийского чая, намерена наладить в Приморье производство таких сортов чая, как: черный и зелёный байховый фасованный индийский для разовой заварки, гранулированный и крупнолистовой высшего и первого сортов под торговыми марками "Золотая Виктория", "Олд Инглэнд", "Голд Бонд", "Индус", "Король Джунглей", "Уссурийский Тигр", "Синий Алмаз".

Фабрика разместится на площадке производственно-логистического комплекса "Янковский" в г. Артем. Выгодное географическое местоположение позволит резиденту развивать поставки продукции на всю территорию Дальнего Востока, Западную и Восточную Сибирь. В дальнейшем инвестор намерен увеличивать производственные мощности и расширять рынки сбыта.

Как отметил генеральный директор ООО "Джей Ти" Танмай Чакрабарти, решение о получении статуса резидента свободного порта основано на возможности применить в реализации инвестпроекта предоставляемые налоговые преференции.

"Приоритетной задачей для нас является выпуск качественной продукции по доступной цене для покупателя. В планах развивать предприятие, увеличивать рынок сбыта продукции, в том числе, наладить экспорт в такие страны как Беларусь, Монголия, Казахстан, Китай. Создаваемое в Приморском крае производство станет самым крупным в России для нашего холдинга. К тому же, площадка производственно-логистического комплекса "Янковский" позволяет сосредоточить всю инфраструктуру предприятия в едином комплексе", сказал генеральный директор ООО "Джей Ти" Танмай Чакрабарти.

Реализация проекта пройдет в несколько этапов с 2017 по 2022 годы. В этот период компания установит необходимое новое технологическое оборудование в цехах и настроит производственные линии. Запуск производства запланирован на четвертый квартал 2017 года.

В каждом их трех цехов основного производства будут выпускаться разные виды продукции. Также, на фабрике будет работать лаборатория по контролю качества сырья, материалов и выпускаемой готовой продукции. Продукция изготовлена из 100% индийского сырья, на каждой пачке размещен подтверждающий знак Чайного Совета Индии "Tea India".

Напомним, Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка заявил, что в 2017 году Минвостокразвития России планирует распространить режим Свободного порта Владивосток еще на 4 муниципальных образования: Елизовский муниципальный район Камчатского края, городской округ Хабаровск и Советско-Гаванский муниципальный район Хабаровского края, Углегорский городской округ Сахалинской области.

"Мы будем расширять границы и совершенствовать режим Свободного порта Владивосток", - добавил он.

Метки: Свободный порт Владивосток, чай

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