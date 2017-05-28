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Общество

27 мая 2017, 13:50
Праздничный Владивосток против пассажиропотока стальных магистралей

Праздничный Владивосток против пассажиропотока стальных магистралей

Пассажиры пригородных электричек предпочитают высаживаться на вокзале

В прошедший День Победы многие пассажиры прибывших в краевой центр железнодорожных экспрессов на несколько часов "попали" в кольцо тотального оцепления и перекрытого автодвижения по основным трассам Владивостока, сообщает ЕНВ.

Напомним, 9 мая 2017 года для парада войск Владивостокского гарнизона с 6 часов утра почти до 15 часов дня были перекрыты несколько улиц центральной части Владивостока. Что при введенном на многих их них несколько лет назад одностороннем движении практически сковало перемещении автотранспорта с полуострова Эгершельд в сторону Первой речки.

Все бы ничего, к транспортному неудобью города-порта-крепости не привыкать стать. Тем паче – праздник, тем более – предупредили всех и многажды заранее.

Однако заложниками оцепления вместе с горожанами Владивостока стали еще и многие сотни приезжих – пассажиров желдортранспорта, а также рейсовых междугородних автобусов, везущих селян и пейзан- приморцев к поездам дальнего следования на Привокзальную площадь.

Поясним ситуацию, вызвавшую многочисленные не самые приятные реакции гостей нашего города на примерах из недавнего прошлого.

Утром и днем на железнодорожный вокзал Владивостока прибывают три солидных московских экспресса, а также новосибирский почтовобагажный, "Океан" и "пятьсот веселый" из Совгавани, плюс три пригородные электрички. Не будет большой ошибкой признать, что 9 мая во Владивосток доставили все эти сцепки купейных и плацкартных вагонов различной пассажировместимости не менее полутора, а то и двух тыщ россиян и граждан ближнего зарубежья, которые аж до 15 часов не могли выбраться с Привокзальной площади практически никуда из-за напрочь перекрытой автотрассы в сторону центра и Вторяка.

Наиболее продвинутые с помощью обездвиженных оцеплением таксистов пробирались, конечно, через ярмарочные ряды, мимо засиженного голубями Владимира Ильича, акаций и цветущего багульника на Посьетскую, откуда задорого и вкругаля все же ж прорывались по Набе в жилые и спальные микрорайоны краевого центра.

В полиции Владивостока прелюбезно пояснили, что маршрут объезда оцепления таки был предусмотрен. С Привокзальной площади проехать вверх несложно, а там по над вдоль Набережной к Семеновской. Вот только никто не объяснил горожанам, что объездные улицы не закрыты для автотранспорта, поэтому они были запружены гуляющим повдоль оцепления народом.

А по словам таксистов и диспетчеров популярного городского таксопарка, поездок таких окоём оцепления площади "Борцов" бывает крайне немного из-за риска попасть в цепкие руки гаишников с добрыми праздничными лицами с неизбежным обнюхиванием водителя, осмотром багажника и досмотром пассажиров, которые хрен его знает что везут в своих хурджинах из под той самой Ферганы.

Не лучше сложилась судьба автобусного пассажиропотока с конечной остановкой "вокзал". Сотни достойных всяческого уважения уссурийцев, таких же дальнегорев с примкнувшими к ним малообеспеченными партизанцами вместо посадки на вожделенный электропоезд в столицу соседнего края, к примеру, томились в ожидании неблизкой электрички в очереди за недешевыми автовокзальными пирожками на Вторяке, сиречь улице Русской.

Метки: пассажиры, праздник

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