Китай создаст трансрегиональное экологическое ведомство

Китай рассматривает возможность создания пилотного трансрегионального ведомства по охране окружающей среды с единой системой планирования, стандартов, оценки, мониторинга и правоприменения в Пекине и соседних Тяньцзине и провинции Хэбэй, сообщает ЕНВ со ссылкой на агентство "Синьхуа".

Проблема загрязнения воздуха в китайской столице и окружающих регионах была обсуждена на состоявшемся накануне заседании Центральной руководящей группы по всестороннему углублению реформ. Участники собрания предложили создать трансрегиональное ведомство под непосредственным руководством Министерства охраны окружающей среды КНР.

"Такие компоненты окружающей среды, как вода и воздух, легко распространяются, и загрязнение и экологический ущерб зачастую охватывают сразу несколько административных единиц. Это делает трансрегиональное экологическое ведомство необходимым", - заявил министр охраны окружающей среды Чэнь Цзинин.

"Слабое правоприменение на протяжении долгого времени является актуальной проблемой в охране окружающей среды в регионе Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй, в особенности в менее развитой провинции Хэбэй, где местный протекционизм всегда ставит экономическое развитие на первое место в ущерб экологии", - указал глава Юридического института при Тяньцзиньском университете Сунь Юхай.

Однако, выбросы загрязняющих веществ, как и сточные воды, неизбежно перемещаются из одного района в другие. А Пекин в рамках действующей системы не может привлечь к ответственности загрязняющие предприятия в провинциях Хэбэй и Тяньцзине.

К настоящему времени Министерство охраны окружающей среды создало шесть центров экологического контроля по всей стране для контроля и стимулирования охраны окружающей среды на местном уровне.

"Эти центры представляют собой гибкие координационные механизмы, в то время как трансрегиональное ведомство должно стать сильным исполнительным органом, способным самостоятельно утверждать, оценивать, проверять и претворять в жизнь экологические программы", - сказал начальник Центра по изучению окружающей среды и экономической политики при Министерстве охраны окружающей среды Ся Гуан.

По его мнению, этот орган сможет играть важную роль в более эффективном исполнении государственной воли через принудительное возложение на местные правительства и компании ответственности за охрану окружающей среды и путем непосредственного осуществления национальных экологических программ на местном уровне.

Создание трансрегиональных ведомств по охране окружающей среды является общепринятой практикой во многих районах мира. Подобные органы действуют в ряде стран, включая США, Францию, Японию и Республику Корея, сообщил Ся Гуан.

Наряду с этим, местные правительственные департаменты добились определенного прогресса в совместном управлении окружающей средой. В 2013 году семь провинций и городов, включая Пекин, Тяньцзинь и Хэбэй, вместе с восьмью центральными ведомствами сформировали объединенную группу по борьбе с загрязнением воздуха.

В конце 2015 года три службы по охране окружающей среды Пекина, Тяньцзиня и пров. Хэбэй установили рамки сотрудничества для борьбы с загрязнением воздуха, воды и почвы в регионе.

Правительства Пекина и Тяньцзиня в декабре прошлого года запустили первую совместную проверку транспортных средств с избыточными сбросами на выездах со скоростных шоссе. 1 сентября вступит в силу стандарт относительно производства, продажи и использования строительных покрытий и клейких веществ в регионе Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй.

Согласно последним данным министерства, в апреле этого года в 13 городах в регионе Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй в среднем было зарегистрировано 23 дня, когда качество воздуха оценивалось как "отличное" или "хорошее". Эта цифра выросла на 16,5 проц. по сравнению с аналогичным прошлогодним показателем.