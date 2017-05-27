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Общество

26 мая 2017, 20:40
ФССП: Деятельность коллекторов - под контролем

ФССП: Деятельность коллекторов - под контролем

Коллекторы взыскивали несуществующий долг из жительницы Приморья

За 4 месяца 2017 года отделом ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности УФССП России по Приморскому краю, принято 15 обращений от граждан на действия коллекторских агентств, сообщает ЕНВ.

В основном жители Приморья жаловались на нарушения, связанные с превышением количества телефонных звонков, обработкой персональных данных, оказанием психологического давления, звонками в ночное время, общением с родственниками, соседями и другими третьими лицами без согласия должника и согласия самих граждан на взаимодействие с коллекторами. 

После проведения предварительной проверки, 5 из указанных обращений направлены в другие регионы России по месту нахождения коллекторских агентств.

При рассмотрении 10-и обращений, 5 были признаны необоснованными, 2 – отозваны заявителями, по 3-м проводятся проверочные мероприятия.

Заявление одной из жительниц Приморья стало поводом для обращения в правоохранительные органы. Женщина пожаловалась на то, что коллекторское агентство пытается взыскать с нее несуществующий долг. В ходе выяснения обстоятельств произошедшего стало ясно, что кредитный договор на сумму 9 тысяч рублей был оформлен от имени жительницы Приморья посредством он-лайн заявки в финансовое учреждение, расположенное в г. Москве. При этом сама гражданка узнала о кредите только тогда, когда к ней обратились коллекторы с просьбой вернуть одолженные денежные средства.

Усмотрев признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, работники УФССП России по Приморскому краю направили сообщение в правоохранительные органы для рассмотрения и принятия решения в порядке статей 144-145 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

В свою очередь, УФССП России по Приморскому краю напоминает жителям города Владивостока, а также других городов и районов Приморья, что за защитой своих прав от оказания неоправданного давления со стороны коллекторов следует обращаться в УФССП России по Приморскому краю по адресу г. Владивосток, ул. Светланская 12, с соответствующим заявлением, либо сообщить о противозаконных действиях по телефону доверия:  8(423)241-21-65. 

Метки: Коллекторы, ФССП

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