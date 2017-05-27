Во Владивосток пытались ввези Red Bull вместо чайного напитка

Должностными лицами таможенного поста Морской порт Владивосток в ходе таможенного досмотра контейнера, прибывшего из Вьетнама, были выявлены недостоверные сведения о содержащихся в нем товарах, сообщает ЕНВ со ссылкой на ДВТУ.

В декларации на товары были заявлены сведения о том, что ввозится безалкогольный негазированный чайный напиток со вкусом "Тыквы" и "Тамаринда", торговой марки "WONDERFARM".

Однако, фактически в данном контейнере, помимо указанных товаров был обнаружен другой товар – безалкогольной напиток с маркировкой "Red Bull" (торговая марта включена в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности - ТРОИС) и надписями на тайском языке (республика Таиланд) всего в количестве 77 тысяч банок, общим объемом более 19 тыс. литров и весом около 22 тонн.

В целях сокрытия данного товара в начале контейнера была выложена стенка из заявленного в декларации напитка в несколько рядов, а обнаруженный товар находился за нею, в середине контейнера, накрытый сверху и по бокам картоном и обмотанный плотной непрозрачной полимерной плёнкой.

В данный момент решается вопрос о возбуждении в отношении участника внешнеэкономической деятельности дела об административном правонарушени.

Товар задержан и помещен на ответственное хранение.