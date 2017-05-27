Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Общество

26 мая 2017, 18:00
Правительство России выделит тысячу денежных поощрений для лучших учителей страны

Правительство России выделит тысячу денежных поощрений для лучших учителей страны

В Приморском крае будут поощрены 13 учителей

На федеральном портале проектов нормативных правовых актов были определены правила проведения конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями, а также проект об утверждении количества денежных поощрений, предоставляемых в 2017 году лучшим учителям образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, для каждого из субъектов Российской Федерации, сообщает ЕНВ.

Так как основными принципами таких конкурсов является гласность, открытость и прозрачность процедур, то теперь участие в данном конкурсном отборе могут принять учителя со стажем педагогической деятельности не менее трех лет. Лица, которые выполняют только административные или организационные функции, права на участие в конкурсе не имеют.

Также, теперь выдвижение учителей на получение денежного поощрения производится только с их письменного согласия коллегиальным органом управления образовательной организацией.

Если раньше количество денежных поощрений было нерегулируемым для всех регионов России, то сейчас внесли ограничения. Например, на Приморский край выделено только 13 денежных поощрений, на Камчатский край – всего 2, а на Хабаровский – 9. В общем количестве, на всю страну выделено 1000 денежных поощрений.

Напомним, что данный конкурс лучших учителей проводится с 2015 года. Количество победителей начиная с 2015 года составляло 1396 человек.

Конкурс проводится с целью выявления талантливых педагогов, их поддержки и поощрения, а также повышения социального статуса учителей и престижа учительского труда, распространения инновационного педагогического опыта лучших учителей России.

Метки: правительство, учителя

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Последние новости

Китай создаст трансрегиональное экологическое ведомствоКитай создаст трансрегиональное экологическое ведомство
вчера, 18:40
Выбросы загрязняющих веществ, как и сточные воды, неизбежно перемещаются из одного района в другие
Минпромторг поддержал проект создания электромобиля на солнечной батарееМинпромторг поддержал проект создания электромобиля на солнечной батарее
вчера, 14:10
Весной 2018 года в Приморском крае начнется строительство завода электромобилей.
Самовыдвиженцам на приморских муниципальных выборах придется собирать подписиСамовыдвиженцам на приморских муниципальных выборах придется собирать подписи
вчера, 13:40
Исключение составят только те, кто баллотируется в поселениях со средней нормой представительства не более 1000 избирателей

От первого лица

Татьяна Вшивкова: Некоторые чиновники в Приморье висят на волоске
15.05.2017 09:00
Татьяна Вшивкова: Некоторые чиновники в Приморье висят на волоске
08.05.2017 00:00
Александр Ивашкин: Зачем нужно поднимать МРОТ?
20.04.2017 14:00
Инга Клокова: Мы выдадим столько кредитов на посевную, сколько будет нужно региону

Самые популярные

Горячие обсуждения

14.05.2017 15:00
Государственный долг Дальнего Востока на апрель этого года составил более 150 миллиардов рублей 2
15.05.2017 09:00
Татьяна Вшивкова: Некоторые чиновники в Приморье висят на волоске 2
18.05.2017 17:30
Прокуратурой Приморья фактически прекращены полномочия 82 депутатов 1
19.05.2017 18:00
Бюджет Приморского края откорректируют 1
22.05.2017 16:20
"Всеволод Сибирцев" отправляется в стратегический рейс "Идём на иваси" 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+