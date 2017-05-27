Правительство России выделит тысячу денежных поощрений для лучших учителей страны

На федеральном портале проектов нормативных правовых актов были определены правила проведения конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями, а также проект об утверждении количества денежных поощрений, предоставляемых в 2017 году лучшим учителям образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, для каждого из субъектов Российской Федерации, сообщает ЕНВ.

Так как основными принципами таких конкурсов является гласность, открытость и прозрачность процедур, то теперь участие в данном конкурсном отборе могут принять учителя со стажем педагогической деятельности не менее трех лет. Лица, которые выполняют только административные или организационные функции, права на участие в конкурсе не имеют.

Также, теперь выдвижение учителей на получение денежного поощрения производится только с их письменного согласия коллегиальным органом управления образовательной организацией.

Если раньше количество денежных поощрений было нерегулируемым для всех регионов России, то сейчас внесли ограничения. Например, на Приморский край выделено только 13 денежных поощрений, на Камчатский край – всего 2, а на Хабаровский – 9. В общем количестве, на всю страну выделено 1000 денежных поощрений.

Напомним, что данный конкурс лучших учителей проводится с 2015 года. Количество победителей начиная с 2015 года составляло 1396 человек.

Конкурс проводится с целью выявления талантливых педагогов, их поддержки и поощрения, а также повышения социального статуса учителей и престижа учительского труда, распространения инновационного педагогического опыта лучших учителей России.