В среднепрофессиональных учреждениях введут образовательную программу по ритуальному сервису

На федеральном портале проектов нормативных правовых актов были опубликованы проекты об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальностям Прикладная эстетика и Ритуальный сервис, сообщает ЕНВ.

Среди профессий, которые будут входить в прикладную эстетику, имеются косметик, маникюрша, педикюрша, массажист.

Обучающиеся студенты будут вовлечены в общий гуманитарный и социально-экономический цикл, математический и общий естественнонаучный цикл, общепрофессиональный цикл, а также профессиональный цикл.

Профессиональную деятельность выпускники, освоившие образовательную программу, могут осуществлять в следующих областях: сервис, оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, предоставление персональных услуг и прочее).

То есть выпускники, в последствии обучения будут иметь навыки в выполнении различных видов косметического массажа тела либо его отдельных частей; определять вид необходимой косметической услуги по уходу за телом в соответствии с состоянием кожи, возрастными особенностями и пожеланием клиента; выполнять технологии моделирования, коррекции и окраски бровей и ресниц; выполнять технологии наращивания и снятия ногтевой пластины.

Также, по направление Ритуальный сервис обучение будет осуществляться в средних профессиональных заведениях.

Выпускники данного направления подготовки будут обучены таким навыкам, как контроль сроков и условий выполнения заказов, применение траурных обрядов разных культур, оформление соответствующей документации по погребению и выдаче праха.