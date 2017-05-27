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Экономика

26 мая 2017, 14:10
Минпромторг поддержал проект создания электромобиля на солнечной батарее

Минпромторг поддержал проект создания электромобиля на солнечной батарее

Весной 2018 года в Приморском крае начнется строительство завода электромобилей.

Министерство промышленности и торговли России поддерживает процесс создания первого в России электрического автомобиля на солнечных батареях SOL, сообщает ЕНВ.

Предполагается, что "солнцемобиль" примет участие в составе команды России на международных чемпионатах Bridgestone World Solar Challenge 2017 в Австралии и American Solar Challenge 2018 в США.

Проект начал разрабатываться экспертами ровно год назад. Идея создания электрического автомобиля возникла в компании Polytech Solar как проект Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. Модель электромобиля отличает в первую очередь ее работа на солнечной батареи, которая будет устанавливаться на крыше. При помощи батареи у автолюбителей будет возможность заряжать аккумуляторы машины прямо во время поездки.

В апреле сообщалось, что весной 2018 года в Приморском крае начнется строительство завода электромобилей. Машины будут выпускаться на базе японских малолитражек. На первом этапе работы "Прометей" намеревается выпускать пять тысяч электрокаров в год. Кроме того, на производственной площадке также будут утилизировать старые легковые и грузовые машины — до двух тысяч ежемесячно.

Ранее корреспондентами сообщалось о том, что эксперты автомобильной отрасли предрекают эру господства электромобилей.

С 1 ноября 2016 года зарядные станции для электромобилей были включены в перечень минимально необходимых услуг объектов дорожного сервиса. В ноябре 2016 года министр энергетики Александр Новак предположил, что к 2020 году число электромобилей в России вырастет до 200 тысяч машин, а в правительстве рассматривали и возможность введения бесплатной парковки для таких авто.

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Метки: Прометей, ТОР, электрокары

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