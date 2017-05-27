Самовыдвиженцам на приморских муниципальных выборах придется собирать подписи

Депутаты Законодательного Собрания Приморского края 24 мая приняли поправки в региональный избирательный кодекс. Изменения коснулись отдельных положений статуса членов участковых избирательных комиссий, процедуры сбора подписей самовыдвиженцам и избирательных фондов кандидатов и объединений, сообщает ЕНВ.

В этом году в Приморском крае пройдут около 30 избирательных кампаний муниципального уровня. Жители 8 городов и одного муниципального района в единый день голосования будут выбирать представительные органы. Избирательные кампании пройдут и в отдельных поселениях. Там, согласно федеральному законодательству, выборы пройдут по мажоритарной системе.

Однако, если раньше от процедуры сбора подписей были освобождены независимые кандидаты, баллотировавшиеся на избирательных округах численностью до 10 тысяч избирателей, то ввиду поправок от 24 мая в ч. 4 ст. 45 ИК РФ максимально возможная численность избирателей на округе теперь составляет 1 тысячу избирателей. При этом, данное положение касается только выборов поселенческого уровня.

Другими словами, теперь на всех городских и районных выборах, а также на выборах в городских и сельских поселениях со средней нормой представительства более 1 тысячи избирателей самовыдвиженцам необходимо собирать подписи. Данное изменение уже отразится на процедуре некоторых выборных кампаний этого года. Так, например, если до поправок в краевое законодательство независимым кандидатам в депутаты Думы Лазовского муниципального района, выборы куда состоятся 10 сентября 2017 года, не нужно было собирать подписи, то теперь это является необходимым условием для регистрации самовыдвиженцев. Напомним, что, согласно 45 статье избирательного кодекса, число подписей, необходимых для регистрации кандидата, идущего либо в качестве представителя непарламентской партии, либо в качестве самовыдвиженца, должно составлять 0,5 процента от суммарной численности избирателей на округе.

Кроме того, депутаты ЗСПК увеличили максимально возможные пределы избирательных фондов партий и кандидатов на выборах. Согласно принятым поправкам, в городах с численностью избирателей более 200 тысяч человек фонд избирательных объединений не может превышать 25 миллионов рублей (ранее эта сумма не могла превышать 10 миллионов). Под требование законодателя подпадает только город Владивосток, а это значит, что уже на выборах в городскую думу этого года партии смогут увеличить размер своего фонда в 2,5 раза.

Решением депутатов были увеличены и фонды кандидатов, причем на всех типах выборов во всех городских округах и муниципальных районах. Теперь кандидаты, регистрирующиеся на выборах в этих муниципальных образованиях с численностью избирателей до 60 тысяч человек, смогут потратить 2,5 миллиона рублей вместо 500 тысяч, а те, кто идет на выборы в более крупных городах – 5 миллионов вместо одного.

Изменениями в избирательный кодекс, касающимися статуса членов избирательных комиссий, были внесены ограничения для членов комиссий, работающих на постоянной основе, установленные федеральными законами "О противодействии коррупции", "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами".

Ведущий политолог Приморского края, доцент кафедры конституционного и административного права ДВФУ Наталья Коломейцева считает данные изменения соответствующие сегодняшним реалиям. По ее мнению, с развитием антикоррупционного законодательства в нашей стране необходимо переносить успешный опыт с органов государственной власти в иные государственные органы, не входящие в систему ОГВ.

"Кроме того, серьезным фильтром, причем не только юридическим, но и политическим выступает работа избирательных комиссий в ходе проверки подлинностей предоставляемых кандидатом подписей, - полагает Наталья Коломейцева. - На мой взгляд, необходимо оптимизировать работу комиссий таким образом, чтобы она была наиболее прозрачной. Вполне вероятно, что при проверке подлинности подписей должны присутствовать наблюдатели, чтобы сделать этот процесс более взвешенным. Необходимо понимать, что специалисты по подчерковедческой экспертизе могут быть не вполне независимыми экспертами, поскольку они представляют органы внутренних дел. Кроме того, не совсем взвешенным выглядит ужесточение требований к самовыдвиженцам на поселенченских и районах выборах, т.е. там где партийный аппарат является слабо развитым (в отличие от городов) и где независимые кандидаты всегда являлись основой проведения местных выборов, поэтому данное решение депутатов Законодательного Собрания выглядит весьма спортным", - отметила политолог.