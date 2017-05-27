Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Политика

26 мая 2017, 13:40
Самовыдвиженцам на приморских муниципальных выборах придется собирать подписи

Самовыдвиженцам на приморских муниципальных выборах придется собирать подписи

Исключение составят только те, кто баллотируется в поселениях со средней нормой представительства не более 1000 избирателей

Депутаты Законодательного Собрания Приморского края 24 мая приняли поправки в региональный избирательный кодекс. Изменения коснулись отдельных положений статуса членов участковых избирательных комиссий, процедуры сбора подписей самовыдвиженцам и избирательных фондов кандидатов и объединений, сообщает ЕНВ.

В этом году в Приморском крае пройдут около 30 избирательных кампаний муниципального уровня. Жители 8 городов и одного муниципального района в единый день голосования будут выбирать представительные органы. Избирательные кампании пройдут и в отдельных поселениях. Там, согласно федеральному законодательству, выборы пройдут по мажоритарной системе.

Однако, если раньше от процедуры сбора подписей были освобождены независимые кандидаты, баллотировавшиеся на избирательных округах численностью до 10 тысяч избирателей, то ввиду поправок от 24 мая в ч. 4 ст. 45 ИК РФ максимально возможная численность избирателей на округе теперь составляет 1 тысячу избирателей. При этом, данное положение касается только выборов поселенческого уровня.

Другими словами, теперь на всех городских и районных выборах, а также на выборах в городских и сельских поселениях со средней нормой представительства более 1 тысячи избирателей самовыдвиженцам необходимо собирать подписи. Данное изменение уже отразится на процедуре некоторых выборных кампаний этого года. Так, например, если до поправок в краевое законодательство независимым кандидатам в депутаты Думы Лазовского муниципального района, выборы куда состоятся 10 сентября 2017 года, не нужно было собирать подписи, то теперь это является необходимым условием для регистрации самовыдвиженцев. Напомним, что, согласно 45 статье избирательного кодекса, число подписей, необходимых для регистрации кандидата, идущего либо в качестве представителя непарламентской партии, либо в качестве самовыдвиженца, должно составлять 0,5 процента от суммарной численности избирателей на округе.

Кроме того, депутаты ЗСПК увеличили максимально возможные пределы избирательных фондов партий и кандидатов на выборах. Согласно принятым поправкам, в городах  с численностью избирателей более 200 тысяч человек фонд избирательных объединений не может превышать 25 миллионов рублей (ранее эта сумма не могла превышать 10 миллионов). Под требование законодателя подпадает только город Владивосток, а это значит, что уже на выборах в городскую думу этого года партии смогут увеличить размер своего фонда в 2,5 раза.

Решением депутатов были увеличены и фонды кандидатов, причем на всех типах выборов во всех городских округах и муниципальных районах. Теперь кандидаты, регистрирующиеся на выборах в этих муниципальных образованиях с численностью избирателей до 60 тысяч человек, смогут потратить 2,5 миллиона рублей вместо 500 тысяч, а те, кто идет на выборы в более крупных городах – 5 миллионов вместо одного.

Изменениями в избирательный кодекс, касающимися статуса членов избирательных комиссий, были внесены ограничения для членов комиссий, работающих на постоянной основе, установленные федеральными законами "О противодействии коррупции", "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами".

Ведущий политолог Приморского края, доцент кафедры конституционного и административного права ДВФУ Наталья Коломейцева считает данные изменения соответствующие сегодняшним реалиям. По ее мнению, с развитием антикоррупционного законодательства в нашей стране необходимо переносить успешный опыт с органов государственной власти в иные государственные органы, не входящие в систему ОГВ.

"Кроме того, серьезным фильтром, причем не только юридическим, но и политическим выступает работа избирательных комиссий в ходе проверки подлинностей предоставляемых кандидатом подписей, - полагает Наталья Коломейцева. - На мой взгляд, необходимо оптимизировать работу комиссий таким образом, чтобы она была наиболее прозрачной. Вполне вероятно, что при проверке подлинности подписей должны присутствовать наблюдатели, чтобы сделать этот процесс более взвешенным. Необходимо понимать, что специалисты по подчерковедческой экспертизе могут быть не вполне независимыми экспертами, поскольку они представляют органы внутренних дел. Кроме того, не совсем взвешенным выглядит ужесточение требований к самовыдвиженцам на поселенченских и районах выборах, т.е. там где партийный аппарат является слабо развитым (в отличие от городов) и где независимые кандидаты всегда являлись основой проведения местных выборов, поэтому данное решение депутатов Законодательного Собрания выглядит весьма спортным", - отметила политолог.

Метки: выборы, ЗСПК, сомовыдвиженцы

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Конференция "Россия и Китай: К новому качеству двусторонних отношений" откроется 29 мая в МосквеКонференция "Россия и Китай: К новому качеству двусторонних отношений" откроется 29 мая в Москве
вчера, 06:00
Мероприятие приурочено к 60-летию Общества российско-китайской дружбы
Госдума перенесла выборы президента России с 11 на 18 мартаГосдума перенесла выборы президента России с 11 на 18 марта
25 мая 2017, 09:00
Дата президентских выборов совпадёт с годовщиной воссоединения республики Крым и Севастополя с Россией
Депутаты Госдумы поддержали создание реестра чиновников-коррупционеровДепутаты Госдумы поддержали создание реестра чиновников-коррупционеров
25 мая 2017, 00:40
Пополнять список уволенных по утрате доверия госслужащих будут сами работодатели

Последние новости

ФССП: Деятельность коллекторов - под контролемФССП: Деятельность коллекторов - под контролем
вчера, 20:40
Коллекторы взыскивали несуществующий долг из жительницы Приморья
Во Владивосток пытались ввези Red Bull вместо чайного напиткаВо Владивосток пытались ввези Red Bull вместо чайного напитка
вчера, 19:00
Товар помещен на ответственное хранение
Китай создаст трансрегиональное экологическое ведомствоКитай создаст трансрегиональное экологическое ведомство
вчера, 18:40
Выбросы загрязняющих веществ, как и сточные воды, неизбежно перемещаются из одного района в другие

От первого лица

Татьяна Вшивкова: Некоторые чиновники в Приморье висят на волоске
15.05.2017 09:00
Татьяна Вшивкова: Некоторые чиновники в Приморье висят на волоске
08.05.2017 00:00
Александр Ивашкин: Зачем нужно поднимать МРОТ?
20.04.2017 14:00
Инга Клокова: Мы выдадим столько кредитов на посевную, сколько будет нужно региону

Самые популярные

Горячие обсуждения

14.05.2017 15:00
Государственный долг Дальнего Востока на апрель этого года составил более 150 миллиардов рублей 2
15.05.2017 09:00
Татьяна Вшивкова: Некоторые чиновники в Приморье висят на волоске 2
18.05.2017 17:30
Прокуратурой Приморья фактически прекращены полномочия 82 депутатов 1
19.05.2017 18:00
Бюджет Приморского края откорректируют 1
22.05.2017 16:20
"Всеволод Сибирцев" отправляется в стратегический рейс "Идём на иваси" 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+