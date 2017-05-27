В Японии изобрели технологию для поиска затонувших подводных лодок

Команду исследователей возглавил профессор Токийского университета Тамаки Ура. Они использовали подводный гидролокатор с островов Гото в префектуре Нагасаки, чтобы получить изображения затонувших подводных лодок, сообщает ЕНВ.

Лодки находились в 200 метрах ниже поверхности моря. Одна из них застряла на морском дне в вертикальном положении, но большинство из них лежали ровно.

Исследователи сообщают, что 24 подводные лодки были потоплены союзными державами после Второй мировой войны. В апреле 1946 года силы победивших союзников уничтожили подводные лодки Имперского флота Японии.

Исследовательская команда утверждает, что идентифицировала одну из подводных лодок как "I-402", которая относится к группе подводных лодок класса "I-400". У группы исследователей есть планы идентифицировать другие корабли.

Профессор Тамаки Ура сообщает, что вряд ли сохранились какие-либо зарисовки проектировщиков, которые показывают функции японских субмарин Второй мировой войны. Он говорит, что суда будут ценны для изучения японских военных сил прошлого.

Группа планирует развернуть подводный зонд, чтобы ближе познакомиться с находкой в августе. Они также рассматривают возможность использования некоторых из них для отображения затонувших подводных лодок.

Напомним, в 2015 году Береговая охрана Японии обнаружила вероятные изображения 24 подводных лодок в том же районе, однако те изображения имели очень низкое разрешение.