Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Япония

26 мая 2017, 13:30
В Японии изобрели технологию для поиска затонувших подводных лодок

В Японии изобрели технологию для поиска затонувших подводных лодок

Исследователи получили подробные изображения 24 японских подводных лодок времён Второй Мировой Войны, лежащих на дне Восточно-Китайского моря

Команду исследователей возглавил профессор Токийского университета Тамаки Ура. Они использовали подводный гидролокатор с островов Гото в префектуре Нагасаки, чтобы получить изображения затонувших подводных лодок, сообщает ЕНВ.

Лодки находились в 200 метрах ниже поверхности моря. Одна из них застряла на морском дне в вертикальном положении, но большинство из них лежали ровно.

Исследователи сообщают, что 24 подводные лодки были потоплены союзными державами после Второй мировой войны. В апреле 1946 года силы победивших союзников уничтожили подводные лодки Имперского флота Японии.

Исследовательская команда утверждает, что идентифицировала одну из подводных лодок как "I-402", которая относится к группе подводных лодок класса "I-400". У группы исследователей есть планы идентифицировать другие корабли.

Профессор Тамаки Ура сообщает, что вряд ли сохранились какие-либо зарисовки проектировщиков, которые показывают функции японских субмарин Второй мировой войны. Он говорит, что суда будут ценны для изучения японских военных сил прошлого.

Группа планирует развернуть подводный зонд, чтобы ближе познакомиться с находкой в августе. Они также рассматривают возможность использования некоторых из них для отображения затонувших подводных лодок.

Напомним, в 2015 году Береговая охрана Японии обнаружила вероятные изображения 24 подводных лодок в том же районе, однако те изображения имели очень низкое разрешение.

Метки: подводные лодки, Япония

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

В июне состоится первый авиарейс между Японией и Южными КуриламиВ июне состоится первый авиарейс между Японией и Южными Курилами
19 мая 2017, 17:20
Россия и Япония планируют вести совместную деятельность на Курилах
Япония протестует против операции Южной Кореи в своей исключительной зонеЯпония протестует против операции Южной Кореи в своей исключительной зоне
18 мая 2017, 17:10
Южнокорейское исследовательское судно вошло в территориальные воды островного государства
Авианосец США "Рональд Рейган" застрял на японской базе ЙокосукаАвианосец США "Рональд Рейган" застрял на японской базе Йокосука
16 мая 2017, 13:20
Степень сложности поломки и ее характер не уточняются, однако отмечается, что авианосцу потребуются ремонтные работы

Последние новости

ФССП: Деятельность коллекторов - под контролемФССП: Деятельность коллекторов - под контролем
вчера, 20:40
Коллекторы взыскивали несуществующий долг из жительницы Приморья
Во Владивосток пытались ввези Red Bull вместо чайного напиткаВо Владивосток пытались ввези Red Bull вместо чайного напитка
вчера, 19:00
Товар помещен на ответственное хранение
Китай создаст трансрегиональное экологическое ведомствоКитай создаст трансрегиональное экологическое ведомство
вчера, 18:40
Выбросы загрязняющих веществ, как и сточные воды, неизбежно перемещаются из одного района в другие

От первого лица

Татьяна Вшивкова: Некоторые чиновники в Приморье висят на волоске
15.05.2017 09:00
Татьяна Вшивкова: Некоторые чиновники в Приморье висят на волоске
08.05.2017 00:00
Александр Ивашкин: Зачем нужно поднимать МРОТ?
20.04.2017 14:00
Инга Клокова: Мы выдадим столько кредитов на посевную, сколько будет нужно региону

Самые популярные

Горячие обсуждения

14.05.2017 15:00
Государственный долг Дальнего Востока на апрель этого года составил более 150 миллиардов рублей 2
15.05.2017 09:00
Татьяна Вшивкова: Некоторые чиновники в Приморье висят на волоске 2
18.05.2017 17:30
Прокуратурой Приморья фактически прекращены полномочия 82 депутатов 1
19.05.2017 18:00
Бюджет Приморского края откорректируют 1
22.05.2017 16:20
"Всеволод Сибирцев" отправляется в стратегический рейс "Идём на иваси" 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+