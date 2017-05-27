На железнодорожном переезде перегона Партизанск – Мыс Астафьева произошло ДТП

На железнодорожном переезде, 26 мая расположенном в пределах станции Находка (парк Бархатная) Дальневосточной железной дороги, водитель легкового автомобиля Toyota Caldina выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом (рельсосмазыватель), сообщает ЕНВ.

Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось.

В результате ДТП водитель автомобиля был госпитализирован в лечебное учреждение г. Находка.

На график движения поездов данное происшествие не повлияло.

Напомним, что в текущем году это уже восьмое дорожно-транспортное происшествие на железнодорожных переездах полигона Дальневосточной железной дороги. За аналогичный период 2016 года было зарегистрировано три ДТП. Причиной всех происшествий послужило нарушение водителями Правил дорожного движения РФ, регламентирующих проезд автотранспорта через железнодорожный переезд.

Руководство Дальневосточной железной дороги обращается к водителям автотранспортных средств с убедительной просьбой неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при движении через железнодорожный переезд. Халатность и невнимательность за рулём автомобиля неизбежно ведут к трагедии!