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Общество

25 мая 2017, 23:50
Новые купюры номиналом 200 и 2000 рублей появятся в обращении в октябре

Новые купюры номиналом 200 и 2000 рублей появятся в обращении в октябре

Об этом сообщил первый заместитель председателя Центрального банка

Первый зампред Центробанка России Георгий Лунтовский заявил о том, что новые купюры номиналом 200 и 2000 рублей массово поступят в обращении в октябре этого года, сообщает ЕНВ.

"Мы где-то в июле будем окончательный дизайн утверждать. Будет одна из банкнот выполнена в улучшенном варианте. Мы планируем применить новые материалы, пропитку полимером, чтобы увеличить срок службы этой банкноты", — цитирует слова зампреда РИА "Новости".

На банкноте номиналом 200 рублей будут размещены символы Севастополя (изображение памятника затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический), а на банкноте номиналом 2000 рублей появятся знаменитые места Дальнего Востока: мост на остров Русский во Владивостоке и космодром Восточный в Амурской области.

Конкурс по выбору символов для новых банкнот номиналами 200 и 2000 рублей проводился с июня по октябрь 2016 года. На конкурс были выдвинуты более 5000 номинантов — достопримечательности из 1113 городов России. В лонг-лист конкурса, преодолев порог в 5000 голосов, вошли 76 символов из 49 российских регионов. По итогам всероссийского социологического исследования из лонг-листа были выбраны десять финалистов. На последнем этапе всероссийским голосованием, в котором приняли участие более 3 млн. человек, определились победители — символы Дальнего Востока и Севастополя. 

Метки: банкноты, ЦБ

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