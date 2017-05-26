Во Владивостоке таможенник попался на взятке в 15 тыс. рублей

В результате проведения совместных оперативно-розыскных мероприятий 24 мая 2017 года, сотрудники Службы по противодействию коррупции Дальневосточного таможенного управления и Управления ФСБ России по Приморскому краю задержали должностное лицо таможенного поста Морской порт Владивосток Владивостокской таможни при получении взятки, сообщает ЕНВ со ссылкой не теруправление.

Главный государственный таможенный инспектор отдела таможенного досмотра таможенного поста Морской порт Владивосток действуя умышленно, вопреки интересам службы, с целью личного обогащения, получил взятку в виде денежных средств в размере 15 тысяч рублей от представителя одной из компаний-участников внешнеэкономической деятельности за незаконное бездействие, выраженное в неисполнении служебных обязанностей, а именно не проведении 100% таможенного досмотра (не осуществление полного взвешивания, пересчета и вскрытия всех грузовых мест, пересчета количества товаров) в отношении товара, получателем которого являлась указанная компания.

В отношении взяточника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации "Получение взятки". Санкции данной статьи предусматривают штраф в размере до двух миллионов рублей, с лишением права занимать определенные должности на срок до пяти лет либо лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

В настоящее время проводятся следственные действия.

В Дальневосточном таможенном управлении на постоянной основе ведется борьба с коррупцией. Ключевую роль в этой работе играют подразделения по противодействию коррупции таможенных органов Дальневосточного региона.

Так подразделениями по противодействию коррупции ДВТУ в 2016 году по подследственности направлено 78 материалов с признаками преступлений, в том числе 18 – коррупционного характера. По результатам рассмотрения данных материалов органами предварительного следствия возбуждено 68 уголовных дел, в том числе 26 уголовных дел коррупционного характера в отношении должностных лиц таможенных органов.

С начала 2017 года подразделениями по противодействию коррупции ДВТУ по подследственности направлено 20 материалов с признаками преступлений, в том числе 9 – коррупционного характера. По результатам рассмотрения данных материалов органами предварительного следствия возбуждено 13 уголовных дел, в том числе 7 уголовных дел коррупционного характера в отношении должностных лиц таможенных органов.

Доля уголовных дел коррупционной направленности, возбужденных по материалам подразделений по противодействию коррупции таможенных органов Дальневосточного региона, в общем количестве коррупционных уголовных дел, возбужденных всеми правоохранительными органами Дальневосточного федерального округа в отношении должностных лиц таможенных органов, составляет 100%.