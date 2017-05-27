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Общество

26 мая 2017, 15:50
СК возбудило уголовное дело в отношении депутата Лучегорска

СК возбудило уголовное дело в отношении депутата Лучегорска

Обвиняемый подозревается в покушении на мошенничество

Следственным комитетом РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении депутата муниципального Лучегорского городского поселения Пожарского муниципального района. Он подозревается в покушении на мошенничество, сообщает ЕНВ со ссылкой на СК РФ.

По версии следствия, в один из дней января 2017 года подозреваемый узнал о намерении  индивидуального предпринимателя оформить разрешение на демонтаж водопроводных труб на территории Губеровского сельского поселения Пожарского района и решил путем обмана похитить у него 1 миллион рублей.

Злоумышленник сообщил предпринимателю не соответствующую в действительности информацию о возможности оказания им содействия в решении вопроса о даче  разрешения администрации Пожарского района  на выполнение работ по демонтажу водопроводных труб, при условии передачи ему  вознаграждения в сумме 1 миллиона рублей. 

24 мая 2017 года предприниматель  при встрече с подозреваемым передал часть от суммы в размере 500 тыс. рублей. Обвиняемый не смог распорядиться деньгами по своему усмотрению, так как его действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов.  

Расследование уголовного дела продолжается, подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. 

Метки: Лучегорск, уголовное дело

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