СК возбудило уголовное дело в отношении депутата Лучегорска

Следственным комитетом РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении депутата муниципального Лучегорского городского поселения Пожарского муниципального района. Он подозревается в покушении на мошенничество, сообщает ЕНВ со ссылкой на СК РФ.

По версии следствия, в один из дней января 2017 года подозреваемый узнал о намерении индивидуального предпринимателя оформить разрешение на демонтаж водопроводных труб на территории Губеровского сельского поселения Пожарского района и решил путем обмана похитить у него 1 миллион рублей.

Злоумышленник сообщил предпринимателю не соответствующую в действительности информацию о возможности оказания им содействия в решении вопроса о даче разрешения администрации Пожарского района на выполнение работ по демонтажу водопроводных труб, при условии передачи ему вознаграждения в сумме 1 миллиона рублей.

24 мая 2017 года предприниматель при встрече с подозреваемым передал часть от суммы в размере 500 тыс. рублей. Обвиняемый не смог распорядиться деньгами по своему усмотрению, так как его действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов.

Расследование уголовного дела продолжается, подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.